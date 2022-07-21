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Обгоревшую крышу жилого дома в Москве приведут в порядок через десять дней

Обгоревшую крышу жилого дома в Москве приведут в порядок через десять дней - РИА Новости, 21.07.2022

Обгоревшую крышу жилого дома в Москве приведут в порядок через десять дней

Обгоревшие конструкции кровли жилого дома на Ленинском проспекте в Москве восстановят в течение 10 дней, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:04

2022-07-21T16:04

2022-07-21T16:04

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Обгоревшие конструкции кровли жилого дома на Ленинском проспекте в Москве восстановят в течение 10 дней, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в среду в 23.30 в доме №40 произошел пожар, который охватил крышное пространство площадью около 1000 квадратных метров. Вынуждены были применить пожарные вертолеты, благодаря чему возгорание оперативно было локализовано и затем ликвидировано.По словам Бирюкова, пожар не распространялся и горение было медленным, потому что кровля была отремонтирована, были смонтированы новые деревянные конструкции, обработанные противопожарной пропиткой."Никто не пострадал. Сейчас работают дознаватели, ведется расследование причин пожара и после будут даны соответствующее заключения и приниматься меры. На данном этапе руководством города приняты меры, мэром даны соответствующие поручения по восстановлению крышного пространства. Пострадала только крыша над 1-м и 4-м подъездами, а далее от 5-го до 12-го подъезда крыша не пострадала. Мы полагаем, что в течение 10 дней все конструкции будут приведены в порядок, кровля будет отремонтирована", - сказал Бирюков.По словам заммэра, квартиры верхних этажей, которые были затронуты при тушении пожара, будут отремонтированы. Во время ЧП жителям были предоставлены места временного размещения в школе, несколько человек были размещены в гостинице, остальные разъехались к родственникам.Бирюков также отметил, что на данном этапе, с 5-го подъезда и до 12-го все инженерные коммуникации восстановлены и работают в штатном режиме. В 1-м и 4-м подъездах до конца четверга будет подан напор на все стояки, которые идут в квартиры.

https://ria.ru/20220721/vertolet-1803915793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, происшествия, жилье, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, жкх