В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом
Советник главы Крыма Крючков: полуостров стал хабом для Херсонской и Запорожской областей
Грузовой состав в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Крым стал большим логистическим хабом для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Крым стал большим логистическим хабом для Херсонской и Запорожской областей. Продукты, товары первой необходимости, лекарства, топливо и многое другое - поставляется с полуострова и транзитом через него", - сказал Крючков.
По его словам, крымские медики и учителя помогают перейти коллегам с освобожденных территорий на российские стандарты, а транспортники запускают автобусное и грузовое сообщение.
"Крым не курирует регионы, но каждый день у многих управленцев полуострова начинается с Херсонской и Запорожской областей, а глава Крыма постоянно на связи с руководителями новых регионов. И это неудивительно, крымский опыт интеграции в Россию - уникален", - подчеркнул Крючков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.