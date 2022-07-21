https://ria.ru/20220721/krym-1803927841.html

В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом

В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом - РИА Новости, 21.07.2022

В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом

Крым стал большим логистическим хабом для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:29

2022-07-21T06:29

2022-07-21T06:29

запорожская область

россия

херсонская область

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Крым стал большим логистическим хабом для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его словам, крымские медики и учителя помогают перейти коллегам с освобожденных территорий на российские стандарты, а транспортники запускают автобусное и грузовое сообщение."Крым не курирует регионы, но каждый день у многих управленцев полуострова начинается с Херсонской и Запорожской областей, а глава Крыма постоянно на связи с руководителями новых регионов. И это неудивительно, крымский опыт интеграции в Россию - уникален", - подчеркнул Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220718/krym-1803289205.html

запорожская область

россия

херсонская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

запорожская область, россия, херсонская область , в мире, республика крым