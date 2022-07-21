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В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом - РИА Новости, 21.07.2022
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В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом
В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом - РИА Новости, 21.07.2022
В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом
Крым стал большим логистическим хабом для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:29
2022-07-21T06:29
запорожская область
россия
херсонская область
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Крым стал большим логистическим хабом для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.По его словам, крымские медики и учителя помогают перейти коллегам с освобожденных территорий на российские стандарты, а транспортники запускают автобусное и грузовое сообщение."Крым не курирует регионы, но каждый день у многих управленцев полуострова начинается с Херсонской и Запорожской областей, а глава Крыма постоянно на связи с руководителями новых регионов. И это неудивительно, крымский опыт интеграции в Россию - уникален", - подчеркнул Крючков.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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россия
херсонская область
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запорожская область, россия, херсонская область , в мире, республика крым
06:29 21.07.2022
 
В Крыму заявили, что полуостров стал большим логистическим хабом

Советник главы Крыма Крючков: полуостров стал хабом для Херсонской и Запорожской областей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой состав в Крыму
Грузовой состав в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Грузовой состав в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Крым стал большим логистическим хабом для освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей юга Украины, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Крым стал большим логистическим хабом для Херсонской и Запорожской областей. Продукты, товары первой необходимости, лекарства, топливо и многое другое - поставляется с полуострова и транзитом через него", - сказал Крючков.
По его словам, крымские медики и учителя помогают перейти коллегам с освобожденных территорий на российские стандарты, а транспортники запускают автобусное и грузовое сообщение.
"Крым не курирует регионы, но каждый день у многих управленцев полуострова начинается с Херсонской и Запорожской областей, а глава Крыма постоянно на связи с руководителями новых регионов. И это неудивительно, крымский опыт интеграции в Россию - уникален", - подчеркнул Крючков.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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