https://ria.ru/20220721/kramatorsk-1804146207.html

Украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске

Украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске

Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов Краматорска (ДНР), заявил в четверг... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:34

2022-07-21T21:34

2022-07-21T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов Краматорска (ДНР), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (бульвар Машиностроителей) украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены РСЗО, при этом, боевики удерживают местных жителей в своих квартирах, фактически используя их в качестве "живого щита", - сказал он.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире