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Украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске - РИА Новости, 21.07.2022
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Украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске
Украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске
Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов Краматорска (ДНР), заявил в четверг... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:34
2022-07-21T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов Краматорска (ДНР), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (бульвар Машиностроителей) украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены РСЗО, при этом, боевики удерживают местных жителей в своих квартирах, фактически используя их в качестве "живого щита", - сказал он.
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в мире
21:34 21.07.2022 (обновлено: 21:35 21.07.2022)
 
Украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске

Минобороны: украинские военные оборудовали огневые точки в многоэтажках в Краматорске

© AP Photo / Nariman El-MoftyУкраинский военнослужащий в Краматорске
Украинский военнослужащий в Краматорске - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Украинский военнослужащий в Краматорске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и снайперские точки на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов Краматорска (ДНР), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (бульвар Машиностроителей) украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены РСЗО, при этом, боевики удерживают местных жителей в своих квартирах, фактически используя их в качестве "живого щита", - сказал он.
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