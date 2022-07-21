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Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией - РИА Новости, 21.07.2022
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Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией
Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией - РИА Новости, 21.07.2022
Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией
Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:23
2022-07-21T23:24
в мире
германия
россия
сара вагенкнехт
михаэль кречмер
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству dpa.Подобным заявлением Вагенкнехт поддержала премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который призвал "заморозить" украинский конфликт. Госслужащий также заявил, что Германия нуждается в поставках сырья из России.Наряду с Сарой Вагенкнехт с премьером Саксонии согласился и другой депутат бундестага, сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла."Необходимо разрешить кризис на Украине при помощи дипломатии, иначе мы никогда не сможем положить конец санкциям и их катастрофическим последствиям для процветания Германии", — заметил Хрупалла.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, михаэль кречмер, экономика, санкции в отношении россии
23:23 21.07.2022 (обновлено: 23:24 21.07.2022)
 
Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией

Депутат бундестага Вагенкнехт предрекла крах Германии из-за экономической войны с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству dpa.
"Российское сырье и, прежде всего, относительно дешевое топливо — необходимые условия существования конкурентоспособной немецкой промышленности, без которых мы не обойдемся. Экономическая война разрушит нашу страну, едва ли навредив Путину", — констатировала политик.
Подобным заявлением Вагенкнехт поддержала премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который призвал "заморозить" украинский конфликт. Госслужащий также заявил, что Германия нуждается в поставках сырья из России.
Наряду с Сарой Вагенкнехт с премьером Саксонии согласился и другой депутат бундестага, сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла.
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"Необходимо разрешить кризис на Украине при помощи дипломатии, иначе мы никогда не сможем положить конец санкциям и их катастрофическим последствиям для процветания Германии", — заметил Хрупалла.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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