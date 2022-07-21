https://ria.ru/20220721/krakh-1804157824.html

Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией

Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией - РИА Новости, 21.07.2022

Депутат бундестага предрекла крах ФРГ из-за экономической войны с Россией

Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:23

2022-07-21T23:23

2022-07-21T23:24

в мире

германия

россия

сара вагенкнехт

михаэль кречмер

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей, заявила немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в интервью информационному агентству dpa.Подобным заявлением Вагенкнехт поддержала премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который призвал "заморозить" украинский конфликт. Госслужащий также заявил, что Германия нуждается в поставках сырья из России.Наряду с Сарой Вагенкнехт с премьером Саксонии согласился и другой депутат бундестага, сопредседатель партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла."Необходимо разрешить кризис на Украине при помощи дипломатии, иначе мы никогда не сможем положить конец санкциям и их катастрофическим последствиям для процветания Германии", — заметил Хрупалла.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html

https://ria.ru/20220721/napoleon-1804152588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, михаэль кречмер, экономика, санкции в отношении россии