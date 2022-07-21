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Выход в космос Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения - РИА Новости, 21.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220721/kosmos-1804151545.html
Выход в космос Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения
Выход в космос Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения - РИА Новости, 21.07.2022
Выход в космос Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения
Выход в открытый космос россиянина Олега Артемьева и итальянки Саманты Кристофоретти задержался из-за перегнувшегося шланга системы охлаждения в российском... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:22
2022-07-21T22:39
космос - риа наука
олег артемьев
саманта кристофоретти
земля
роскосмос
европейское космическое агентство
наука
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Выход в открытый космос россиянина Олега Артемьева и итальянки Саманты Кристофоретти задержался из-за перегнувшегося шланга системы охлаждения в российском скафандре европейского астронавта, сообщил в четверг российский космонавт Александр Калери."У нас выход прекратился досрочно, потому что специалисты на Земле обнаружили, что в моем скафандре ненормальное поведение температурных датчиков, поэтому руководство полетом приняло решение основные работы сделать, а дальше сокращать и возвращаться. После входа и обратного шлюзования и выхода из скафандров обнаружилось, что у меня на шланге охлаждения был залом, это препятствовало циркуляции воды в костюме", - рассказал Калери в трансляции "Роскосмоса" о своем выходе в открытый космос с американцем Майклом Фоулом в 2004 году."Кстати, у Саманты сегодня в начале шлюзования была точно такая же ситуация, поэтому задержались со шлюзованием", - добавил он.Космонавт пояснил, что ничего страшного в такой ситуации нет, так как просто "шланг пластиковый гибкий" согнулся.Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти 21 июля начали свой выход в открытый космос на 50 минут позже запланированного времени.
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космос - риа наука, олег артемьев, саманта кристофоретти, земля, роскосмос, европейское космическое агентство
22:22 21.07.2022 (обновлено: 22:39 21.07.2022)
 
Выход в космос Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения

Космонавт Калери: выход Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Выход в открытый космос россиянина Олега Артемьева и итальянки Саманты Кристофоретти задержался из-за перегнувшегося шланга системы охлаждения в российском скафандре европейского астронавта, сообщил в четверг российский космонавт Александр Калери.
"У нас выход прекратился досрочно, потому что специалисты на Земле обнаружили, что в моем скафандре ненормальное поведение температурных датчиков, поэтому руководство полетом приняло решение основные работы сделать, а дальше сокращать и возвращаться. После входа и обратного шлюзования и выхода из скафандров обнаружилось, что у меня на шланге охлаждения был залом, это препятствовало циркуляции воды в костюме", - рассказал Калери в трансляции "Роскосмоса" о своем выходе в открытый космос с американцем Майклом Фоулом в 2004 году.
"Кстати, у Саманты сегодня в начале шлюзования была точно такая же ситуация, поэтому задержались со шлюзованием", - добавил он.
Космонавт пояснил, что ничего страшного в такой ситуации нет, так как просто "шланг пластиковый гибкий" согнулся.
Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти 21 июля начали свой выход в открытый космос на 50 минут позже запланированного времени.
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НаукаКосмос - РИА НаукаОлег АртемьевСаманта КристофореттиЗемляРоскосмосЕвропейское космическое агентство
 
 
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