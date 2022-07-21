https://ria.ru/20220721/kosmos-1804151545.html

Выход в космос Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения

Выход в космос Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения - РИА Новости, 21.07.2022

Выход в космос Артемьева и Кристофоретти задержался из-за шланга охлаждения

Выход в открытый космос россиянина Олега Артемьева и итальянки Саманты Кристофоретти задержался из-за перегнувшегося шланга системы охлаждения в российском... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:22

2022-07-21T22:22

2022-07-21T22:39

космос - риа наука

олег артемьев

саманта кристофоретти

земля

роскосмос

европейское космическое агентство

наука

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Выход в открытый космос россиянина Олега Артемьева и итальянки Саманты Кристофоретти задержался из-за перегнувшегося шланга системы охлаждения в российском скафандре европейского астронавта, сообщил в четверг российский космонавт Александр Калери."У нас выход прекратился досрочно, потому что специалисты на Земле обнаружили, что в моем скафандре ненормальное поведение температурных датчиков, поэтому руководство полетом приняло решение основные работы сделать, а дальше сокращать и возвращаться. После входа и обратного шлюзования и выхода из скафандров обнаружилось, что у меня на шланге охлаждения был залом, это препятствовало циркуляции воды в костюме", - рассказал Калери в трансляции "Роскосмоса" о своем выходе в открытый космос с американцем Майклом Фоулом в 2004 году."Кстати, у Саманты сегодня в начале шлюзования была точно такая же ситуация, поэтому задержались со шлюзованием", - добавил он.Космонавт пояснил, что ничего страшного в такой ситуации нет, так как просто "шланг пластиковый гибкий" согнулся.Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти 21 июля начали свой выход в открытый космос на 50 минут позже запланированного времени.

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

космос - риа наука, олег артемьев, саманта кристофоретти, земля, роскосмос, европейское космическое агентство