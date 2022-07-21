https://ria.ru/20220721/kosmos-1804136749.html

Российский космонавт и астронавт ЕКА запустили 10 спутников с МКС на орбиту

Российский космонавт и астронавт ЕКА запустили 10 спутников с МКС на орбиту - РИА Новости, 21.07.2022

Российский космонавт и астронавт ЕКА запустили 10 спутников с МКС на орбиту

Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти во время работы в открытом космосе... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:16

2022-07-21T20:16

2022-07-21T22:42

курск

земля

международная космическая станция (мкс)

наука

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянка Саманта Кристофоретти во время работы в открытом космосе запустили на орбиту 10 наноспутников, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" в 17.50 мск. После этого они достали из "Поиска" 10 наноспутников, включили нашлемные камеры и направились к грузовой стреле ТСтМ-1, где и запустили аппараты.Кристофоретти и Артемьеву предстоит еще заменить рамки с защитными стеклами для видеокамеры CLU-2 на конце манипулятора ERA и перевести внешний пульт управления манипулятором EMMI в режим хранения. Кроме того, космонавты закроют экранно-вакуумной теплоизоляцией системы крепления манипулятора, установят блокираторы на грузовые стрелы ГСтМ-1 и ГСтМ-2 и раскроют вторую стрелу от модуля "Заря" до модуля "Поиск".Если у Артемьева и Кристофоретти останется время, они еще чуть более часа будут заниматься установкой на модуле "Наука" второй платформы с адаптерами.На орбиту были выведены два аппарата "Циолковский-Рязань" (№ 1–2) и восемь спутников Юго-Западного государственного университета в Курске "ЮЗГУ-55" (№ 5–12)". Аппараты "ЮЗГУ-55" продолжат выполнение задач четырёх спутников "Танюша-ЮЗГУ", запущенных с борта МКС в 2017-2018 годах, - отработку автономной интеллектуальной группировки космических аппаратов и съёмку земной поверхности.Кроме того, с помощью спутников планируется построить карту радиошумов вокруг Земли, с помощью которой можно будет более эффективно управлять будущими спутниками.

https://ria.ru/20220719/kosmos-1803380786.html

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

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курск, земля, международная космическая станция (мкс)