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Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос - РИА Новости, 21.07.2022
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Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос
Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос - РИА Новости, 21.07.2022
Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос
Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти вышли в открытый космос по российской программе,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:54
2022-07-21T18:00
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
ркк "энергия"
роскосмос
олег артемьев
саманта кристофоретти
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти вышли в открытый космос по российской программе, предыдущий раз россиянин выходил в космос с иностранцем 13 лет назад, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Люк модуля "Поиск" Кристофоретти открыла в 17.50 мск (изначально планировалось 17.00, но потом сроки немного сдвинулись), итальянка первой покинула МКС. Как уточнил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров, ничего страшного в такой задержке нет.Вместе с Артемьевым Кристофоретти достанет из "Поиска" 10 наноспутников, включит нашлемные камеры и направится к грузовой стреле ТСтМ-1. Там они запустят аппараты на орбиту и продолжат работу.Кристофоретти и Артемьеву предстоит заменить рамки с защитными стеклами для видеокамеры CLU-2 на конце манипулятора ERA и перевести внешний пульт управления манипулятором EMMI в режим хранения. Они закроют экранно-вакуумной теплоизоляцией системы крепления манипулятора, установят блокираторы на грузовые стрелы ГСтМ-1 и ГСтМ-2 и раскроют вторую стрелу от модуля "Заря" до "Поиска". Если у Артемьева и Кристофоретти останется время, они еще чуть более часа будут заниматься установкой на "Науке" второй платформы с адаптерами.Предыдущий раз подобные совместные выходы прошли в 2009 году: 5 июня и 10 июня за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Барратт. С тех пор все выходы по отечественной программе выполнялись только парой российских космонавтов.
https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html
https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", роскосмос, олег артемьев, саманта кристофоретти
17:54 21.07.2022 (обновлено: 18:00 21.07.2022)
 
Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос

Космонавты Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос для работы на 6,5 часа

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти вышли в открытый космос по российской программе, предыдущий раз россиянин выходил в космос с иностранцем 13 лет назад, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Люк модуля "Поиск" Кристофоретти открыла в 17.50 мск (изначально планировалось 17.00, но потом сроки немного сдвинулись), итальянка первой покинула МКС. Как уточнил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров, ничего страшного в такой задержке нет.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 20:49
"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС
Вместе с Артемьевым Кристофоретти достанет из "Поиска" 10 наноспутников, включит нашлемные камеры и направится к грузовой стреле ТСтМ-1. Там они запустят аппараты на орбиту и продолжат работу.
Кристофоретти и Артемьеву предстоит заменить рамки с защитными стеклами для видеокамеры CLU-2 на конце манипулятора ERA и перевести внешний пульт управления манипулятором EMMI в режим хранения. Они закроют экранно-вакуумной теплоизоляцией системы крепления манипулятора, установят блокираторы на грузовые стрелы ГСтМ-1 и ГСтМ-2 и раскроют вторую стрелу от модуля "Заря" до "Поиска". Если у Артемьева и Кристофоретти останется время, они еще чуть более часа будут заниматься установкой на "Науке" второй платформы с адаптерами.
Предыдущий раз подобные совместные выходы прошли в 2009 году: 5 июня и 10 июня за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Барратт. С тех пор все выходы по отечественной программе выполнялись только парой российских космонавтов.
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
14 марта, 10:20
"Роскосмос" опроверг слухи, что оставит американского астронавта на МКС
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РКК "Энергия"РоскосмосОлег АртемьевСаманта Кристофоретти
 
 
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