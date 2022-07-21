https://ria.ru/20220721/kosmos-1804101353.html

Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос

Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос - РИА Новости, 21.07.2022

Артемьев и Кристофоретти вышли в открытый космос

Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти вышли в открытый космос по российской программе,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:54

2022-07-21T17:54

2022-07-21T18:00

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

ркк "энергия"

роскосмос

олег артемьев

саманта кристофоретти

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти вышли в открытый космос по российской программе, предыдущий раз россиянин выходил в космос с иностранцем 13 лет назад, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Люк модуля "Поиск" Кристофоретти открыла в 17.50 мск (изначально планировалось 17.00, но потом сроки немного сдвинулись), итальянка первой покинула МКС. Как уточнил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров, ничего страшного в такой задержке нет.Вместе с Артемьевым Кристофоретти достанет из "Поиска" 10 наноспутников, включит нашлемные камеры и направится к грузовой стреле ТСтМ-1. Там они запустят аппараты на орбиту и продолжат работу.Кристофоретти и Артемьеву предстоит заменить рамки с защитными стеклами для видеокамеры CLU-2 на конце манипулятора ERA и перевести внешний пульт управления манипулятором EMMI в режим хранения. Они закроют экранно-вакуумной теплоизоляцией системы крепления манипулятора, установят блокираторы на грузовые стрелы ГСтМ-1 и ГСтМ-2 и раскроют вторую стрелу от модуля "Заря" до "Поиска". Если у Артемьева и Кристофоретти останется время, они еще чуть более часа будут заниматься установкой на "Науке" второй платформы с адаптерами.Предыдущий раз подобные совместные выходы прошли в 2009 году: 5 июня и 10 июня за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Барратт. С тех пор все выходы по отечественной программе выполнялись только парой российских космонавтов.

https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html

https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", роскосмос, олег артемьев, саманта кристофоретти