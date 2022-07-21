https://ria.ru/20220721/kosmos-1804096810.html

На МКС отложили выход Артемьева и Кристофоретти в открытый космос

На МКС отложили выход Артемьева и Кристофоретти в открытый космос - РИА Новости, 21.07.2022

На МКС отложили выход Артемьева и Кристофоретти в открытый космос

Выход российского космонавта Олега Артемьева и астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Саманты Кристофоретти в открытый космос задерживается... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:36

2022-07-21T17:36

2022-07-21T17:43

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

олег артемьев

европейское космическое агентство

саманта кристофоретти

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Выход российского космонавта Олега Артемьева и астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Саманты Кристофоретти в открытый космос задерживается примерно на 40 минут, сообщил в четверг ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров.По плану, Артемьев и Кристофоретти должны были открыть выходной люк модуля "Поиск" в 17.00 мск и проработать за бортом Международной космической станции 6 часов 35 минут."У нас небольшой сдвиг вправо, шлюзование идет, где-то примерно минут на 40. Ориентировочное время открытия люков – 17.38, но это пока время ориентировочное, ждем", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса". Он уточнил, что ничего страшного в такой задержке нет и напомнил, что предыдущие два выхода также начались примерно на столько же позже. Ахмеров также выразил надежду, что Артемьев и Кристофоретти наверстают это время в ходе работы за бортом станции.

https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), олег артемьев, европейское космическое агентство, саманта кристофоретти