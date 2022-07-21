11:08 21.07.2022 (обновлено: 14:29 21.07.2022)
В России за сутки госпитализировали 1195 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 6391 новый случай COVID-19, выздоровели 4529, умерли 42 человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России за сутки выявили более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса, почти 1,2 тысячи человек госпитализированы, умерли 42 человека, сообщили в оперштабе.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1195 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,7 процента", — отметили там.
При этом в 37 регионах число госпитализаций возросло, еще в 37 — снизилось. Ситуация не изменилась в 11 субъектах.
За сутки из больниц выписали 4529 человек, что на 4,9 процента больше в сравнении с 20 июля.
На этой неделе в Москве впервые зафиксировали заражение подвидом коронавируса "кентавр", которую считают подвидом штамма "омикрон". При этом никто из пяти заболевших не нуждался в госпитализации.
Как отметили в Роспотребнадзоре, данных о том, что "кентавр" более заразен или хуже сказывается на организме, чем его предшественники, нет. Новую мутацию уже обнаружили в более чем десяти странах, включая Индию, Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.
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