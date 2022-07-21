https://ria.ru/20220721/koronavirus-1803960342.html

В России за сутки госпитализировали 1195 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1195 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1195 заболевших COVID-19

В России за сутки выявили более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса, почти 1,2 тысячи человек госпитализированы, умерли 42 человека, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:08

2022-07-21T11:08

2022-07-21T14:29

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В России за сутки выявили более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса, почти 1,2 тысячи человек госпитализированы, умерли 42 человека, сообщили в оперштабе."Количество госпитализаций за сутки составило 1195 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,7 процента", — отметили там. При этом в 37 регионах число госпитализаций возросло, еще в 37 — снизилось. Ситуация не изменилась в 11 субъектах.За сутки из больниц выписали 4529 человек, что на 4,9 процента больше в сравнении с 20 июля.На этой неделе в Москве впервые зафиксировали заражение подвидом коронавируса "кентавр", которую считают подвидом штамма "омикрон". При этом никто из пяти заболевших не нуждался в госпитализации. Как отметили в Роспотребнадзоре, данных о том, что "кентавр" более заразен или хуже сказывается на организме, чем его предшественники, нет. Новую мутацию уже обнаружили в более чем десяти странах, включая Индию, Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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