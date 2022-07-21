Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко: сейчас конфликт может закончиться на "выгодных" Украине условиях - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/konflikt-1804068120.html
Лукашенко: сейчас конфликт может закончиться на "выгодных" Украине условиях
Лукашенко: сейчас конфликт может закончиться на "выгодных" Украине условиях - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко: сейчас конфликт может закончиться на "выгодных" Украине условиях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас тот момент, когда конфликт на Украине пока еще может быть закончен на "более приемлемых" для Киева... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:17
2022-07-21T16:44
в мире
александр лукашенко
украина
россия
спецоперация
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811218_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_14d073c04f72f38cea91bfd518e8307d.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас тот момент, когда конфликт на Украине пока еще может быть закончен на "более приемлемых" для Киева условиях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804064447.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788811218_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4a62d09a5835cce96cb623b9cd147a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, украина, россия, спецоперация, донбасс
16:17 21.07.2022 (обновлено: 16:44 21.07.2022)
 
Лукашенко: сейчас конфликт может закончиться на "выгодных" Украине условиях

Лукашенко: сейчас тот момент, когда конфликт может закончиться "более выгодно" для Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас тот момент, когда конфликт на Украине пока еще может быть закончен на "более приемлемых" для Киева условиях.
"Все зависит от Украины... сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины", - заявил Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 16:06Специальная военная операция на Украине
Лукашенко обвинил Запад в провоцировании кризиса на Украине
 
В миреАлександр ЛукашенкоУкраинаРоссияСпецоперацияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала