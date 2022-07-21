https://ria.ru/20220721/konflikt-1804068120.html

Лукашенко: сейчас конфликт может закончиться на "выгодных" Украине условиях

Лукашенко: сейчас конфликт может закончиться на "выгодных" Украине условиях - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко: сейчас конфликт может закончиться на "выгодных" Украине условиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас тот момент, когда конфликт на Украине пока еще может быть закончен на "более приемлемых" для Киева... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:17

2022-07-21T16:17

2022-07-21T16:44

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александр лукашенко

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас тот момент, когда конфликт на Украине пока еще может быть закончен на "более приемлемых" для Киева условиях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804064447.html

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в мире, александр лукашенко, украина, россия, спецоперация, донбасс