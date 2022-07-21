https://ria.ru/20220721/konfiskatsiya-1803916381.html

Водителям рассказали, за что могут конфисковать машину

Водителям рассказали, за что могут конфисковать машину - РИА Новости, 21.07.2022

Водителям рассказали, за что могут конфисковать машину

Закон, предусматривающий конфискацию автомобиля за определенные нарушения, пока обсуждается. Предполагается, что он расширит сферу применения практики... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T02:17

2022-07-21T02:17

2022-07-21T02:17

авто

россия

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Закон, предусматривающий конфискацию автомобиля за определенные нарушения, пока обсуждается. Предполагается, что он расширит сферу применения практики безвозмездного изъятия того или иного имущества в пользу государства, рассказал агентству “Прайм” заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По словам эксперта, речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), согласно которым возможно изъятие автомобиля в пользу государства у водителей, неоднократно замеченных в пьянстве за рулем или устроивших ДТП в таком состоянии. На данный момент проект обсуждается.При этом сама по себе санкция в виде ареста транспортного средства уже довольно распространена. Автомобиль может отправиться на специальную стоянку в качестве вещественного доказательства при расследовании преступлений, за неуплату долгов или из-за противоправного поведения собственника, заключил юрист.

https://ria.ru/20220701/shtraf-1799451151.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия