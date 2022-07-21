https://ria.ru/20220721/kolker-1804051617.html

СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера

СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера - РИА Новости, 21.07.2022

СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера

СК РФ не усмотрел преступления в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:35

2022-07-21T15:35

2022-07-21T15:35

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. СК РФ не усмотрел преступления в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Федулов."Следственный комитет не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал заявление в ФСБ",- сказал собеседник агентства. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, он был арестован в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля. Во вторник в Новосибирске состоялось прощание. На днях Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.Ранее родственники ученого сообщили во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену". По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.

https://ria.ru/20220712/kolker-1801923605.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), новосибирск