СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера
СК не усмотрел преступления в смерти обвиненного в госизмене ученого Колкера
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. СК РФ не усмотрел преступления в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Федулов.
"Следственный комитет не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал заявление в ФСБ",- сказал собеседник агентства. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, он был арестован в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля. Во вторник в Новосибирске состоялось прощание. На днях Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.
Ранее родственники ученого сообщили во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену". По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.