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СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера - РИА Новости, 21.07.2022
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СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера
СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера - РИА Новости, 21.07.2022
СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера
СК РФ не усмотрел преступления в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:35
2022-07-21T15:35
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. СК РФ не усмотрел преступления в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Федулов."Следственный комитет не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал заявление в ФСБ",- сказал собеседник агентства. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, он был арестован в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля. Во вторник в Новосибирске состоялось прощание. На днях Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.Ранее родственники ученого сообщили во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену". По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
https://ria.ru/20220712/kolker-1801923605.html
россия
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), новосибирск
15:35 21.07.2022
 
СК не увидел криминала в смерти ученого Колкера

СК не усмотрел преступления в смерти обвиненного в госизмене ученого Колкера

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. СК РФ не усмотрел преступления в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, скончавшегося через несколько дней после ареста, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Александр Федулов.
"Следственный комитет не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал заявление в ФСБ",- сказал собеседник агентства. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
В отношении Колкера было возбуждено уголовное дело о госизмене, он был арестован в Новосибирске 30 июня. Боровшегося с раком 54-летнего физика перевезли в Москву, где он умер в больнице 3 июля. Во вторник в Новосибирске состоялось прощание. На днях Новосибирский областной суд признал постановление Советского районного суда об аресте физика законным. Защита пообещала обжаловать это решение в кассации и добиваться полной реабилитации.
Ранее родственники ученого сообщили во "ВКонтакте", что Колкер был задержан в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с раком четвертой стадии и где "его питали через вену". По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирск
 
 
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