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Фэнтези и комедии: какое авторское кино будут снимать в России - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220721/kino-1804012004.html
Фэнтези и комедии: какое авторское кино будут снимать в России
Фэнтези и комедии: какое авторское кино будут снимать в России - РИА Новости, 21.07.2022
Фэнтези и комедии: какое авторское кино будут снимать в России
Первая часть очной защиты игровых авторских и экспериментальных фильмов, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство по линии... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:05
2022-07-21T14:05
культура
кино и сериалы
антон лапенко
филипп янковский
андрей бурковский
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первая часть очной защиты игровых авторских и экспериментальных фильмов, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство по линии Минкультуры РФ, прошла 21 июля в ведомстве. Среди кандидатов на финансовую помощь – фэнтези, комедия, картина о встрече с самим собой.Всего в 2022 году было подано 99 заявок, это примерно на 30 процентов больше, чем в 2021 году.Главная тема фильма "Последнее путешествие" – встреча человека с самим собой и с жизнью. Это история о потерянных мужчинах. Сценарий выиграл кинопремию "Слово". Сюжет разворачивается вокруг главного героя по прозвищу Улитка, которому кажется, что его род преследует проклятье: его дед умер в 66, отец - в 55, дядя - в 44, а самому ему - почти 33. В течение 13 дней до собственного дня рождения Улитка, не зная, что его ждет, начинает сходить с ума и отправляется вместе с друзьями в путешествие, думая, что оно последнее."Он отправляется на встречу с самим собой, с собственным прошлым и школьной любовью. История о том, что выйти из домика, порой, действительно, вопрос жизни и смерти, даже если тебя зовут Улитка", - рассказал представитель проекта, добавив, что в роли Улитки команда видит Антона Лапенко.Фильм "Судебные процессы над животными" представила режиссер-постановщик и автор сценария Мария Игнатенко. По ее словам, картина "на границе миров", фэнтези-драма, частично основанная на скандинавских мифах. К работе будут привлекаться художники пластического грима. На главные роли команда рассматривает, в частности, Филиппа Янковского и Ирину Саликову."История о глубинной трансформации. Главная тема – трансформация женского тела и этапы, которые женщина проходит в жизни. Но также и трансформация человека вообще – как он может превратиться, в кого и насколько это необратимо", - рассказала она, добавив, что съемки планируются на Алтае и с участием местных специалистов.Романтическая комедия "Сейчас" расскажет о молодом человеке, который прожигает свою жизнь и совершенно не следит за временем, которое ему дано в жизни. Среди фильмов-референсов - "Клик! С пультом по жизни", "День сурка" и "Бойфренд из будущего". Однако, режиссер Никита Владимиров уверяет, что это авторская история, настроенная на отечественный менталитет. Главную роль сыграет Андрей Бурковский, который выступил продюсером фильма."Наш герой получает возможность почувствовать, как важно правильно распоряжаться своим временем. История очень нежная и светлая", - рассказал режиссер.
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кино и сериалы, антон лапенко, филипп янковский, андрей бурковский, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
14:05 21.07.2022
 

Фэнтези и комедии: какое авторское кино будут снимать в России

© Depositphotos / DmitryPochМолодые люди в кинотеатре
Молодые люди в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / DmitryPoch
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первая часть очной защиты игровых авторских и экспериментальных фильмов, претендующих на государственную поддержку в виде субсидий на производство по линии Минкультуры РФ, прошла 21 июля в ведомстве. Среди кандидатов на финансовую помощь – фэнтези, комедия, картина о встрече с самим собой.
Всего в 2022 году было подано 99 заявок, это примерно на 30 процентов больше, чем в 2021 году.
Главная тема фильма "Последнее путешествие" – встреча человека с самим собой и с жизнью. Это история о потерянных мужчинах. Сценарий выиграл кинопремию "Слово". Сюжет разворачивается вокруг главного героя по прозвищу Улитка, которому кажется, что его род преследует проклятье: его дед умер в 66, отец - в 55, дядя - в 44, а самому ему - почти 33. В течение 13 дней до собственного дня рождения Улитка, не зная, что его ждет, начинает сходить с ума и отправляется вместе с друзьями в путешествие, думая, что оно последнее.
"Он отправляется на встречу с самим собой, с собственным прошлым и школьной любовью. История о том, что выйти из домика, порой, действительно, вопрос жизни и смерти, даже если тебя зовут Улитка", - рассказал представитель проекта, добавив, что в роли Улитки команда видит Антона Лапенко.
Фильм "Судебные процессы над животными" представила режиссер-постановщик и автор сценария Мария Игнатенко. По ее словам, картина "на границе миров", фэнтези-драма, частично основанная на скандинавских мифах. К работе будут привлекаться художники пластического грима. На главные роли команда рассматривает, в частности, Филиппа Янковского и Ирину Саликову.
"История о глубинной трансформации. Главная тема – трансформация женского тела и этапы, которые женщина проходит в жизни. Но также и трансформация человека вообще – как он может превратиться, в кого и насколько это необратимо", - рассказала она, добавив, что съемки планируются на Алтае и с участием местных специалистов.
Романтическая комедия "Сейчас" расскажет о молодом человеке, который прожигает свою жизнь и совершенно не следит за временем, которое ему дано в жизни. Среди фильмов-референсов - "Клик! С пультом по жизни", "День сурка" и "Бойфренд из будущего". Однако, режиссер Никита Владимиров уверяет, что это авторская история, настроенная на отечественный менталитет. Главную роль сыграет Андрей Бурковский, который выступил продюсером фильма.
"Наш герой получает возможность почувствовать, как важно правильно распоряжаться своим временем. История очень нежная и светлая", - рассказал режиссер.
Кинопленка - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:28Культура
Биография Конюхова и битва с кракеном: какие фильмы претендуют на поддержку
 
КультураКино и сериалыАнтон ЛапенкоФилипп ЯнковскийАндрей БурковскийНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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