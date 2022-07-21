https://ria.ru/20220721/kino-1803817803.html

Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале

Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале - РИА Новости, 21.07.2022

Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале

В столице снимают сериал "Суперпозиция" об истории взросления и путешествий по параллельным мирам. Научная фантастика сочетается с экшеном и драмой, в главных... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:11

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В столице снимают сериал "Суперпозиция" об истории взросления и путешествий по параллельным мирам. Научная фантастика сочетается с экшеном и драмой, в главных ролях — Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Марина Зудина и Игорь Жижикин. О том, как устроили песчаную бурю в Москве, почему наука — это не скучно и на какие вопросы ответит проект, — в материале РИА Новости.Без драконов, но со звездамиГлавный герой, студент и программист Алексей (Табаков), отправляется на поиски пропавшего отца, профессора квантовой механики (Лавроненко), чтобы исследовать другие вселенные. Параллельно проект становится coming of age, историей взросления — персонаж превратится из типичного ботаника в потенциального спасителя Мультивселенной. В процессе Алексей встретит загадочную ученую, ассистентку профессора Алису (Ильяшенко), попадает в таинственный Офис под предводительством Антидока — ученого, который хочет подчинить себе все миры.Поэтому зрители увидят 11 альтернативных версий реальности Москвы: в одной, например, по-прежнему следуют укладу 1990-х, в другой до сих пор строят коммунизм, в третьей — делают ставку на ЗОЖ и экологию. И так далее.Логично, что звездный каст проекта играет самих себя из разных миров. Забавно смотреть на то, как три Лавроненко одновременно разговаривают друг с другом (всего в проекте актер исполняет роли десяти-пятнадцати персонажей).По ходу действия будет много безумств, в том числе — комичных.Пустыня, снега и подвалыСамая интересная часть "Суперпозиции" — визуально не похожие друг на друга версии Москвы.Будут знаковые атрибуты других эпох: в одной из сцен, происходящей в мире, где москвичи по-прежнему живут в эпохе девяностных, герой останавливается у лотка с VHS-кассетами. На вопрос, какие новинки можно приобрести, продавец предлагает купить "Аватар 2" в переводе Гоблина.Визуальное воплощение научной фантастики — сцена аннигиляции (обнуления), полного уничтожения одного из миров. По словам актеров, это "будет лучше, чем в фильме "Начало".Но, пожалуй, самым впечатляющим и масштабным станет фрагмент с песчаной бурей. Поклонникам картины "Дюна" определенно стоит обратить внимание.Сцену снимали в антураже территории бывшего предприятия — ЗИЛ. Туда завезли несколько тонн песка, пиротехнику. Два гигантских вентилятора с разных точек буквально сдували всех вокруг, а с третьей установили генератор дыма. Ориентировались на то, как это делали коллеги из "Интерстеллара".Владимир Карпук, который играет Дэна, друга главного героя, с этим согласен.Родственники и драмаНа протяжении десяти серий драматических моментов будет достаточно. По словам Лукерьи Ильяшенко, самой сложной сценой стал фрагмент аннигиляции ее мира. Это притом что ее персонаж — настоящая амазонка, сильная героиня, которая может постоять за себя и легко вовлекается в любой экшен.Одна из основных сюжетных линий — попытки героя Табакова понять и наладить запутанные отношения с родителями. Маму Алексея играет Марина Зудина. По словам создателей проекта, они с самого начала видели артистку в числе звезд проекта, но присоединилась она позже, после кастинга других актрис.По его словам, в такие моменты он старается убирать родственную близость: "выкручиваю на минимум "маму" и на максимум "актрису". Зрители проверят его слова совсем скоро, когда "Суперпозиция" выйдет на экраны.Премьеру проекта наметили на конец августа, название онлайн-платформы объявят дополнительно.

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Анна Нехаева

марина зудина, москва, завод имени лихачева (зил), кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости