Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В столице снимают сериал "Суперпозиция" об истории взросления и путешествий по параллельным мирам. Научная фантастика сочетается с экшеном и драмой, в главных ролях — Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Марина Зудина и Игорь Жижикин. О том, как устроили песчаную бурю в Москве, почему наука — это не скучно и на какие вопросы ответит проект, — в материале РИА Новости.Без драконов, но со звездамиГлавный герой, студент и программист Алексей (Табаков), отправляется на поиски пропавшего отца, профессора квантовой механики (Лавроненко), чтобы исследовать другие вселенные. Параллельно проект становится coming of age, историей взросления — персонаж превратится из типичного ботаника в потенциального спасителя Мультивселенной. В процессе Алексей встретит загадочную ученую, ассистентку профессора Алису (Ильяшенко), попадает в таинственный Офис под предводительством Антидока — ученого, который хочет подчинить себе все миры.Поэтому зрители увидят 11 альтернативных версий реальности Москвы: в одной, например, по-прежнему следуют укладу 1990-х, в другой до сих пор строят коммунизм, в третьей — делают ставку на ЗОЖ и экологию. И так далее.Логично, что звездный каст проекта играет самих себя из разных миров. Забавно смотреть на то, как три Лавроненко одновременно разговаривают друг с другом (всего в проекте актер исполняет роли десяти-пятнадцати персонажей).По ходу действия будет много безумств, в том числе — комичных.Пустыня, снега и подвалыСамая интересная часть "Суперпозиции" — визуально не похожие друг на друга версии Москвы.Будут знаковые атрибуты других эпох: в одной из сцен, происходящей в мире, где москвичи по-прежнему живут в эпохе девяностных, герой останавливается у лотка с VHS-кассетами. На вопрос, какие новинки можно приобрести, продавец предлагает купить "Аватар 2" в переводе Гоблина.Визуальное воплощение научной фантастики — сцена аннигиляции (обнуления), полного уничтожения одного из миров. По словам актеров, это "будет лучше, чем в фильме "Начало".Но, пожалуй, самым впечатляющим и масштабным станет фрагмент с песчаной бурей. Поклонникам картины "Дюна" определенно стоит обратить внимание.Сцену снимали в антураже территории бывшего предприятия — ЗИЛ. Туда завезли несколько тонн песка, пиротехнику. Два гигантских вентилятора с разных точек буквально сдували всех вокруг, а с третьей установили генератор дыма. Ориентировались на то, как это делали коллеги из "Интерстеллара".Владимир Карпук, который играет Дэна, друга главного героя, с этим согласен.Родственники и драмаНа протяжении десяти серий драматических моментов будет достаточно. По словам Лукерьи Ильяшенко, самой сложной сценой стал фрагмент аннигиляции ее мира. Это притом что ее персонаж — настоящая амазонка, сильная героиня, которая может постоять за себя и легко вовлекается в любой экшен.Одна из основных сюжетных линий — попытки героя Табакова понять и наладить запутанные отношения с родителями. Маму Алексея играет Марина Зудина. По словам создателей проекта, они с самого начала видели артистку в числе звезд проекта, но присоединилась она позже, после кастинга других актрис.По его словам, в такие моменты он старается убирать родственную близость: "выкручиваю на минимум "маму" и на максимум "актрису". Зрители проверят его слова совсем скоро, когда "Суперпозиция" выйдет на экраны.Премьеру проекта наметили на конец августа, название онлайн-платформы объявят дополнительно.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В столице снимают сериал "Суперпозиция" об истории взросления и путешествий по параллельным мирам. Научная фантастика сочетается с экшеном и драмой, в главных ролях — Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Марина Зудина и Игорь Жижикин. О том, как устроили песчаную бурю в Москве, почему наука — это не скучно и на какие вопросы ответит проект, — в материале РИА Новости.
Без драконов, но со звездами
"Изначально это была локальная идея камерного и лаконичного sci-fi сериала, но в процессе все поменялось: теперь это напряженный экшен с компьютерной графикой, спецэффектами, погонями и перестрелками, — говорит продюсер Дмитрий Щербанов. — История про путешествия по параллельным мирам и во времени".
Главный герой, студент и программист Алексей (Табаков), отправляется на поиски пропавшего отца, профессора квантовой механики (Лавроненко), чтобы исследовать другие вселенные. Параллельно проект становится coming of age, историей взросления — персонаж превратится из типичного ботаника в потенциального спасителя Мультивселенной. В процессе Алексей встретит загадочную ученую, ассистентку профессора Алису (Ильяшенко), попадает в таинственный Офис под предводительством Антидока — ученого, который хочет подчинить себе все миры.
Продюсер Дмитрий Щербанов, режиссер Вадим Валиуллин и художник-постановщик Сергей Кочетков (слева направо) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве
"Мы снимаем не фэнтэзи, где обитают драконы или русалки, а работаем в жанре sci-fi. В его основе — научная фантастика, — поясняет режиссер Вадим Валиуллин. — Идея в том, что есть разные миры, в которых существуют наши копии. И в каждом жизнь могла пойти по-другому".
Поэтому зрители увидят 11 альтернативных версий реальности Москвы: в одной, например, по-прежнему следуют укладу 1990-х, в другой до сих пор строят коммунизм, в третьей — делают ставку на ЗОЖ и экологию. И так далее.
Логично, что звездный каст проекта играет самих себя из разных миров. Забавно смотреть на то, как три Лавроненко одновременно разговаривают друг с другом (всего в проекте актер исполняет роли десяти-пятнадцати персонажей).
"За два-три кадра ухватить суть образа — непросто, но очень интересно, — отмечает Константин. — Наверное, за счет шаржированности или утрированности. И это возможность на какой-то момент "вытащить" часть самого себя и показать на экране".
По ходу действия будет много безумств, в том числе — комичных.
Актер Павел Табаков (справа) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве
"История про параллельные миры сама по себе привлекательна, у нас такого никто не делал, — рассказывает Табаков о том, как согласился на съемки. — Плюс масштаб проекта, возможность пройти длинный путь и продемонстрировать героя со всех сторон. К тому же я всегда любил фантастику".
Пустыня, снега и подвалы
Самая интересная часть "Суперпозиции" — визуально не похожие друг на друга версии Москвы.
Будут знаковые атрибуты других эпох: в одной из сцен, происходящей в мире, где москвичи по-прежнему живут в эпохе девяностных, герой останавливается у лотка с VHS-кассетами. На вопрос, какие новинки можно приобрести, продавец предлагает купить "Аватар 2" в переводе Гоблина.
"Все это понятно каждому и исходит из жизни, — отмечает продюсер. — У нас не дерутся на световых мечах и не летают на метлах, но все — про реальность и с юмором".
Сцену снимали в антураже территории бывшего предприятия — ЗИЛ. Туда завезли несколько тонн песка, пиротехнику. Два гигантских вентилятора с разных точек буквально сдували всех вокруг, а с третьей установили генератор дыма. Ориентировались на то, как это делали коллеги из "Интерстеллара".
"Физически было непросто снимать: ветродув так сильно работал, что в глаза постоянно попадал песок. Было не очень приятно", — признается Табаков.
Владимир Карпук, который играет Дэна, друга главного героя, с этим согласен.
"Мы думали, что песчаную бурю сделают с помощью графики, а когда пришли —увидели огромные вентиляторы и мужиков с ведрами песка, — вспоминает актер. — Надо говорить текст, а там песок, камни летают. Нас потом долго отмывали. Это было натурально в прямом смысле".
На протяжении десяти серий драматических моментов будет достаточно. По словам Лукерьи Ильяшенко, самой сложной сценой стал фрагмент аннигиляции ее мира. Это притом что ее персонаж — настоящая амазонка, сильная героиня, которая может постоять за себя и легко вовлекается в любой экшен.
"По сюжету, я пытаюсь говорить по телефону, потом вываливаюсь из портала, понимаю, что мой мир разрушен и рыдаю, — рассказывает актриса. — В тот съемочный день я много плакала, это было очень эмоционально. Наверное, стоило воспользоваться слезным карандашом, но я не стала".
Одна из основных сюжетных линий — попытки героя Табакова понять и наладить запутанные отношения с родителями. Маму Алексея играет Марина Зудина. По словам создателей проекта, они с самого начала видели артистку в числе звезд проекта, но присоединилась она позже, после кастинга других актрис.
"Съемочная площадка — место работы, все родственные связи уходят на второй план, — говорит Павел. — У нас есть профессия. Главная задача — сделать дело, я умею абстрагироваться".
По его словам, в такие моменты он старается убирать родственную близость: "выкручиваю на минимум "маму" и на максимум "актрису". Зрители проверят его слова совсем скоро, когда "Суперпозиция" выйдет на экраны.
Премьеру проекта наметили на конец августа, название онлайн-платформы объявят дополнительно.
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