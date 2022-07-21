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Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
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Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале
Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале - РИА Новости, 21.07.2022
Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале
В столице снимают сериал "Суперпозиция" об истории взросления и путешествий по параллельным мирам. Научная фантастика сочетается с экшеном и драмой, в главных... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:00
2022-07-21T08:11
марина зудина
москва
завод имени лихачева (зил)
культура
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В столице снимают сериал "Суперпозиция" об истории взросления и путешествий по параллельным мирам. Научная фантастика сочетается с экшеном и драмой, в главных ролях — Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Марина Зудина и Игорь Жижикин. О том, как устроили песчаную бурю в Москве, почему наука — это не скучно и на какие вопросы ответит проект, — в материале РИА Новости.Без драконов, но со звездамиГлавный герой, студент и программист Алексей (Табаков), отправляется на поиски пропавшего отца, профессора квантовой механики (Лавроненко), чтобы исследовать другие вселенные. Параллельно проект становится coming of age, историей взросления — персонаж превратится из типичного ботаника в потенциального спасителя Мультивселенной. В процессе Алексей встретит загадочную ученую, ассистентку профессора Алису (Ильяшенко), попадает в таинственный Офис под предводительством Антидока — ученого, который хочет подчинить себе все миры.Поэтому зрители увидят 11 альтернативных версий реальности Москвы: в одной, например, по-прежнему следуют укладу 1990-х, в другой до сих пор строят коммунизм, в третьей — делают ставку на ЗОЖ и экологию. И так далее.Логично, что звездный каст проекта играет самих себя из разных миров. Забавно смотреть на то, как три Лавроненко одновременно разговаривают друг с другом (всего в проекте актер исполняет роли десяти-пятнадцати персонажей).По ходу действия будет много безумств, в том числе — комичных.Пустыня, снега и подвалыСамая интересная часть "Суперпозиции" — визуально не похожие друг на друга версии Москвы.Будут знаковые атрибуты других эпох: в одной из сцен, происходящей в мире, где москвичи по-прежнему живут в эпохе девяностных, герой останавливается у лотка с VHS-кассетами. На вопрос, какие новинки можно приобрести, продавец предлагает купить "Аватар 2" в переводе Гоблина.Визуальное воплощение научной фантастики — сцена аннигиляции (обнуления), полного уничтожения одного из миров. По словам актеров, это "будет лучше, чем в фильме "Начало".Но, пожалуй, самым впечатляющим и масштабным станет фрагмент с песчаной бурей. Поклонникам картины "Дюна" определенно стоит обратить внимание.Сцену снимали в антураже территории бывшего предприятия — ЗИЛ. Туда завезли несколько тонн песка, пиротехнику. Два гигантских вентилятора с разных точек буквально сдували всех вокруг, а с третьей установили генератор дыма. Ориентировались на то, как это делали коллеги из "Интерстеллара".Владимир Карпук, который играет Дэна, друга главного героя, с этим согласен.Родственники и драмаНа протяжении десяти серий драматических моментов будет достаточно. По словам Лукерьи Ильяшенко, самой сложной сценой стал фрагмент аннигиляции ее мира. Это притом что ее персонаж — настоящая амазонка, сильная героиня, которая может постоять за себя и легко вовлекается в любой экшен.Одна из основных сюжетных линий — попытки героя Табакова понять и наладить запутанные отношения с родителями. Маму Алексея играет Марина Зудина. По словам создателей проекта, они с самого начала видели артистку в числе звезд проекта, но присоединилась она позже, после кастинга других актрис.По его словам, в такие моменты он старается убирать родственную близость: "выкручиваю на минимум "маму" и на максимум "актрису". Зрители проверят его слова совсем скоро, когда "Суперпозиция" выйдет на экраны.Премьеру проекта наметили на конец августа, название онлайн-платформы объявят дополнительно.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
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марина зудина, москва, завод имени лихачева (зил), кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости
08:00 21.07.2022 (обновлено: 08:11 21.07.2022)
 

Песчаная буря в Москве: Табаков и параллельные миры в новом сериале

© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция" Съемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В столице снимают сериал "Суперпозиция" об истории взросления и путешествий по параллельным мирам. Научная фантастика сочетается с экшеном и драмой, в главных ролях — Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Марина Зудина и Игорь Жижикин. О том, как устроили песчаную бурю в Москве, почему наука — это не скучно и на какие вопросы ответит проект, — в материале РИА Новости.

Без драконов, но со звездами

"Изначально это была локальная идея камерного и лаконичного sci-fi сериала, но в процессе все поменялось: теперь это напряженный экшен с компьютерной графикой, спецэффектами, погонями и перестрелками, — говорит продюсер Дмитрий Щербанов. — История про путешествия по параллельным мирам и во времени".

Главный герой, студент и программист Алексей (Табаков), отправляется на поиски пропавшего отца, профессора квантовой механики (Лавроненко), чтобы исследовать другие вселенные. Параллельно проект становится coming of age, историей взросления — персонаж превратится из типичного ботаника в потенциального спасителя Мультивселенной. В процессе Алексей встретит загадочную ученую, ассистентку профессора Алису (Ильяшенко), попадает в таинственный Офис под предводительством Антидока — ученого, который хочет подчинить себе все миры.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродюсер Дмитрий Щербанов, режиссер Вадим Валиуллин и художник-постановщик Сергей Кочетков (слева направо) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве
Продюсер Дмитрий Щербанов, режиссер Вадим Валиуллин и художник-постановщик Сергей Кочетков (слева направо) на съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продюсер Дмитрий Щербанов, режиссер Вадим Валиуллин и художник-постановщик Сергей Кочетков (слева направо) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

"Мы снимаем не фэнтэзи, где обитают драконы или русалки, а работаем в жанре sci-fi. В его основе — научная фантастика, — поясняет режиссер Вадим Валиуллин. — Идея в том, что есть разные миры, в которых существуют наши копии. И в каждом жизнь могла пойти по-другому".

Поэтому зрители увидят 11 альтернативных версий реальности Москвы: в одной, например, по-прежнему следуют укладу 1990-х, в другой до сих пор строят коммунизм, в третьей — делают ставку на ЗОЖ и экологию. И так далее.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актер Константин Лавроненко (слева) и Никита Санаев на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

Актер Константин Лавроненко (слева) и Никита Санаев на съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве
1 из 3

Актер Константин Лавроненко (слева) и Никита Санаев на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актер Игорь Жижикин на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

Актер Игорь Жижикин на съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве
2 из 3

Актер Игорь Жижикин на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актриса Лукерья Ильяшенко на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

Актриса Лукерья Ильяшенко на съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве
3 из 3

Актриса Лукерья Ильяшенко на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 3

Актер Константин Лавроненко (слева) и Никита Санаев на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Актер Игорь Жижикин на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Актриса Лукерья Ильяшенко на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Логично, что звездный каст проекта играет самих себя из разных миров. Забавно смотреть на то, как три Лавроненко одновременно разговаривают друг с другом (всего в проекте актер исполняет роли десяти-пятнадцати персонажей).

"За два-три кадра ухватить суть образа — непросто, но очень интересно, — отмечает Константин. — Наверное, за счет шаржированности или утрированности. И это возможность на какой-то момент "вытащить" часть самого себя и показать на экране".

По ходу действия будет много безумств, в том числе — комичных.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Павел Табаков (справа) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве
Актер Павел Табаков (справа) на съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Актер Павел Табаков (справа) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

"История про параллельные миры сама по себе привлекательна, у нас такого никто не делал, — рассказывает Табаков о том, как согласился на съемки. — Плюс масштаб проекта, возможность пройти длинный путь и продемонстрировать героя со всех сторон. К тому же я всегда любил фантастику".

Пустыня, снега и подвалы

Самая интересная часть "Суперпозиции" — визуально не похожие друг на друга версии Москвы.
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция" Съемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
Съемки сериала "Суперпозиция"
Будут знаковые атрибуты других эпох: в одной из сцен, происходящей в мире, где москвичи по-прежнему живут в эпохе девяностных, герой останавливается у лотка с VHS-кассетами. На вопрос, какие новинки можно приобрести, продавец предлагает купить "Аватар 2" в переводе Гоблина.

"Все это понятно каждому и исходит из жизни, — отмечает продюсер. — У нас не дерутся на световых мечах и не летают на метлах, но все — про реальность и с юмором".

© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция" Съемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
Съемки сериала "Суперпозиция"
Визуальное воплощение научной фантастики — сцена аннигиляции (обнуления), полного уничтожения одного из миров. По словам актеров, это "будет лучше, чем в фильме "Начало".
Но, пожалуй, самым впечатляющим и масштабным станет фрагмент с песчаной бурей. Поклонникам картины "Дюна" определенно стоит обратить внимание.
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция" Съемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
Съемки сериала "Суперпозиция"
Сцену снимали в антураже территории бывшего предприятия — ЗИЛ. Туда завезли несколько тонн песка, пиротехнику. Два гигантских вентилятора с разных точек буквально сдували всех вокруг, а с третьей установили генератор дыма. Ориентировались на то, как это делали коллеги из "Интерстеллара".
"Физически было непросто снимать: ветродув так сильно работал, что в глаза постоянно попадал песок. Было не очень приятно", — признается Табаков.
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция" Съемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
Съемки сериала "Суперпозиция"
Владимир Карпук, который играет Дэна, друга главного героя, с этим согласен.

"Мы думали, что песчаную бурю сделают с помощью графики, а когда пришли — увидели огромные вентиляторы и мужиков с ведрами песка, — вспоминает актер. — Надо говорить текст, а там песок, камни летают. Нас потом долго отмывали. Это было натурально в прямом смысле".

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Карпук на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

Актер Владимир Карпук на съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве
1 из 3

Актер Владимир Карпук на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актер Владимир Карпук на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

Актер Владимир Карпук на съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве
2 из 3

Актер Владимир Карпук на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актеры Никита Санаев и Владимир Карпук (справа) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

Актеры Никита Санаев и Владимир Карпук (справа) на съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве
3 из 3

Актеры Никита Санаев и Владимир Карпук (справа) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Актер Владимир Карпук на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Актер Владимир Карпук на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Актеры Никита Санаев и Владимир Карпук (справа) на съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Родственники и драма

© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция" Съемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция
1 из 3
Съемки сериала "Суперпозиция"
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

На съемочной площадке сериала Суперпозиция в Москве
2 из 3

На съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция" Съемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция
3 из 3
Съемки сериала "Суперпозиция"
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
1 из 3
Съемки сериала "Суперпозиция"
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
2 из 3

На съемочной площадке сериала "Суперпозиция" в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 3
Съемки сериала "Суперпозиция"
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
На протяжении десяти серий драматических моментов будет достаточно. По словам Лукерьи Ильяшенко, самой сложной сценой стал фрагмент аннигиляции ее мира. Это притом что ее персонаж — настоящая амазонка, сильная героиня, которая может постоять за себя и легко вовлекается в любой экшен.

"По сюжету, я пытаюсь говорить по телефону, потом вываливаюсь из портала, понимаю, что мой мир разрушен и рыдаю, — рассказывает актриса. — В тот съемочный день я много плакала, это было очень эмоционально. Наверное, стоило воспользоваться слезным карандашом, но я не стала".

© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция" Съемки сериала "Суперпозиция"
Съемки сериала Суперпозиция - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Пресс-служба проекта "Суперпозиция"
Съемки сериала "Суперпозиция"
Одна из основных сюжетных линий — попытки героя Табакова понять и наладить запутанные отношения с родителями. Маму Алексея играет Марина Зудина. По словам создателей проекта, они с самого начала видели артистку в числе звезд проекта, но присоединилась она позже, после кастинга других актрис.

"Съемочная площадка — место работы, все родственные связи уходят на второй план, — говорит Павел. — У нас есть профессия. Главная задача — сделать дело, я умею абстрагироваться".

По его словам, в такие моменты он старается убирать родственную близость: "выкручиваю на минимум "маму" и на максимум "актрису". Зрители проверят его слова совсем скоро, когда "Суперпозиция" выйдет на экраны.
Премьеру проекта наметили на конец августа, название онлайн-платформы объявят дополнительно.
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