https://ria.ru/20220721/king-1804069290.html

Стивен Кинг опозорился, попытавшись отречься от слов об украинских нацистах

Стивен Кинг опозорился, попытавшись отречься от слов об украинских нацистах - РИА Новости, 21.07.2022

Стивен Кинг опозорился, попытавшись отречься от слов об украинских нацистах

Пользователей Twitter возмутила попытка американского писателя Стивена Кинга отречься от слов о нацистах — в беседе с российскими пранкерами он назвал Степана... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:21

2022-07-21T16:21

2022-07-21T17:48

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила попытка американского писателя Стивена Кинга отречься от слов о нацистах — в беседе с российскими пранкерами он назвал Степана Бандеру "великим человеком"."Стивена Кинга разыграли Вован и Лексус. Они спросили его, что он думает о Бандере. Он ответил, что Бандера был великим человеком. Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды", — написал после розыгрыша Кинг в Twitter.Многие комментаторы обвинили писателя во лжи и в попытке отрицать очевидное."Можно было бы просто сказать, что вы не знаете, кто такой Степан Бандера, и тогда, может быть, у вас осталась бы хоть какая-то возможность для маневра. А сейчас вы просто отрицаете слова, которые были записаны. Если заявил что-то, то либо признавай, либо извиняйся", — написал пользователь."Иногда лучше ничего не говорить о людях, о которых мы мало знаем. Бандера — военный преступник", — заметил юзер."Я послушал запись. Вы буквально сказали, что в целом считаете Бандеру великим человеком. Вы восхваляли нациста и убийцу. При всем писательском таланте вы не сможете превратить эти слова во что-то другое. Вы — защитник нацистов", — добавил второй."Меня обеспокоило не только то, что вы заявили, что убийство ста тысяч поляков и евреев не сделало Бандеру ужасным человеком, но и то, что вы готовы в поддержку Украины написать кошмарную пропагандистскую ложь о действиях России. Ваш авторитет подорван, господин Кинг", — считает еще один комментатор.Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали видеозапись с розыгрышем Кинга в начале этой недели. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне. Во время разговора Кинг заявил, что считает Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803645014.html

https://ria.ru/20220721/flagi-1803927033.html

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, стивен кинг, украина, россия, новости культуры