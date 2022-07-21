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Стивен Кинг опозорился, попытавшись отречься от слов об украинских нацистах - РИА Новости, 21.07.2022
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Стивен Кинг опозорился, попытавшись отречься от слов об украинских нацистах
Стивен Кинг опозорился, попытавшись отречься от слов об украинских нацистах - РИА Новости, 21.07.2022
Стивен Кинг опозорился, попытавшись отречься от слов об украинских нацистах
Пользователей Twitter возмутила попытка американского писателя Стивена Кинга отречься от слов о нацистах — в беседе с российскими пранкерами он назвал Степана... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:21
2022-07-21T17:48
в мире
стивен кинг
украина
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новости культуры
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила попытка американского писателя Стивена Кинга отречься от слов о нацистах — в беседе с российскими пранкерами он назвал Степана Бандеру "великим человеком"."Стивена Кинга разыграли Вован и Лексус. Они спросили его, что он думает о Бандере. Он ответил, что Бандера был великим человеком. Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды", — написал после розыгрыша Кинг в Twitter.Многие комментаторы обвинили писателя во лжи и в попытке отрицать очевидное."Можно было бы просто сказать, что вы не знаете, кто такой Степан Бандера, и тогда, может быть, у вас осталась бы хоть какая-то возможность для маневра. А сейчас вы просто отрицаете слова, которые были записаны. Если заявил что-то, то либо признавай, либо извиняйся", — написал пользователь."Иногда лучше ничего не говорить о людях, о которых мы мало знаем. Бандера — военный преступник", — заметил юзер."Я послушал запись. Вы буквально сказали, что в целом считаете Бандеру великим человеком. Вы восхваляли нациста и убийцу. При всем писательском таланте вы не сможете превратить эти слова во что-то другое. Вы — защитник нацистов", — добавил второй."Меня обеспокоило не только то, что вы заявили, что убийство ста тысяч поляков и евреев не сделало Бандеру ужасным человеком, но и то, что вы готовы в поддержку Украины написать кошмарную пропагандистскую ложь о действиях России. Ваш авторитет подорван, господин Кинг", — считает еще один комментатор.Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали видеозапись с розыгрышем Кинга в начале этой недели. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне. Во время разговора Кинг заявил, что считает Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, стивен кинг, украина, россия, новости культуры
16:21 21.07.2022 (обновлено: 17:48 21.07.2022)
 
Стивен Кинг опозорился, попытавшись отречься от слов об украинских нацистах

Писатель Стивен Кинг отрекся от слов о величии украинского националиста Бандеры

© AP Photo / Mark LennihanПисатель Стивен Кинг
Писатель Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Писатель Стивен Кинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутила попытка американского писателя Стивена Кинга отречься от слов о нацистах — в беседе с российскими пранкерами он назвал Степана Бандеру "великим человеком".
"Стивена Кинга разыграли Вован и Лексус. Они спросили его, что он думает о Бандере. Он ответил, что Бандера был великим человеком. Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды", — написал после розыгрыша Кинг в Twitter.
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Многие комментаторы обвинили писателя во лжи и в попытке отрицать очевидное.
"Можно было бы просто сказать, что вы не знаете, кто такой Степан Бандера, и тогда, может быть, у вас осталась бы хоть какая-то возможность для маневра. А сейчас вы просто отрицаете слова, которые были записаны. Если заявил что-то, то либо признавай, либо извиняйся", — написал пользователь.
"Есть же видео. Очевидно, что вы считаете пособника нацистов Бандеру, убивавшего евреев, великим человеком. Позор!" — поддержал другой.
"Иногда лучше ничего не говорить о людях, о которых мы мало знаем. Бандера — военный преступник", — заметил юзер.
"Я послушал запись. Вы буквально сказали, что в целом считаете Бандеру великим человеком. Вы восхваляли нациста и убийцу. При всем писательском таланте вы не сможете превратить эти слова во что-то другое. Вы — защитник нацистов", — добавил второй.
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"Меня обеспокоило не только то, что вы заявили, что убийство ста тысяч поляков и евреев не сделало Бандеру ужасным человеком, но и то, что вы готовы в поддержку Украины написать кошмарную пропагандистскую ложь о действиях России. Ваш авторитет подорван, господин Кинг", — считает еще один комментатор.

"Бандера был украинским нацистом, который открыто сотрудничал с самыми худшими из гитлеровских "эскадронов смерти". У меня больше нет кумира", — посетовал пользователь.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали видеозапись с розыгрышем Кинга в начале этой недели. Они обратились к писателю от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне. Во время разговора Кинг заявил, что считает Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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