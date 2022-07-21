https://ria.ru/20220721/kherson-1804113997.html

Источник: в Херсоне выявили крупную группу украинских диверсантов

Источник: в Херсоне выявили крупную группу украинских диверсантов - РИА Новости, 21.07.2022

Источник: в Херсоне выявили крупную группу украинских диверсантов

В Херсонской области выявили одну из самых крупных диверсионных групп в регионе, ее курировали сотрудники Службы безопасности Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:37

2022-07-21T18:37

2022-07-21T21:23

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кирилл стремоусов

украина

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ХЕРСОН, 21 июл — РИА Новости. В Херсонской области выявили одну из самых крупных диверсионных групп в регионе, ее курировали сотрудники Службы безопасности Украины, сообщил РИА Новости представитель одного из российских силовых ведомств."В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы", — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что при проведении операции силовики изъяли более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие.За последние две недели в Херсоне обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и двумя ПЗРК "Игла". Силовики также нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт. Одну из них уже обезвредили.Ранее заместитель главы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов сообщил об уничтожении практических всех диверсионно-разведывательных групп в регионе и аресте их пособников.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там сформировали пророссийские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803938538.html

https://ria.ru/20220720/agent-1803729317.html

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Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсонской области Российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировала СБУ из Одессы, задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 кг тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги, сообщил РИА Новости представитель одного из российских силовых ведомств 2022-07-21T18:37 true PT0M20S

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