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Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/kherson-1804066236.html
Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее
Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее - РИА Новости, 21.07.2022
Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо надеется, что в ближайшее время линия фронта отодвинется от Херсона и ситуация для населения станет... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:13
2022-07-21T16:53
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
херсонская область
украина
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо надеется, что в ближайшее время линия фронта отодвинется от Херсона и ситуация для населения станет спокойнее.Украинские войска в последнее время активизировали ракетные удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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херсон
херсонская область
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херсон, в мире, херсонская область , украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
16:13 21.07.2022 (обновлено: 16:53 21.07.2022)
 
Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее

Глава Херсонской ВГА Сальдо надеется, что линия фронта скоро отодвинется от города

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо надеется, что в ближайшее время линия фронта отодвинется от Херсона и ситуация для населения станет спокойнее.
Украинские войска в последнее время активизировали ракетные удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области.
"В ближайшее время фронт отодвинется от Херсона, поэтому именно для херсонцев ситуация станет немного спокойнее. Хотелось бы, чтобы это все произошло и для других населенных пунктов нашей области и наших соседей", - сказал Сальдо в видеозаявлении, опубликованном в его Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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