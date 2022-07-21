https://ria.ru/20220721/kherson-1804066236.html
Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее
Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее - РИА Новости, 21.07.2022
Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо надеется, что в ближайшее время линия фронта отодвинется от Херсона и ситуация для населения станет... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:13
2022-07-21T16:13
2022-07-21T16:53
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
херсонская область
украина
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо надеется, что в ближайшее время линия фронта отодвинется от Херсона и ситуация для населения станет спокойнее.Украинские войска в последнее время активизировали ракетные удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, в мире, херсонская область , украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
16:13 21.07.2022 (обновлено: 16:53 21.07.2022)
Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее
Глава Херсонской ВГА Сальдо надеется, что линия фронта скоро отодвинется от города