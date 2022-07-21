https://ria.ru/20220721/kherson-1804066236.html

Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее

Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее - РИА Новости, 21.07.2022

Херсонские власти надеются, что ситуация в регионе скоро станет спокойнее

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо надеется, что в ближайшее время линия фронта отодвинется от Херсона и ситуация для населения станет... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:13

2022-07-21T16:13

2022-07-21T16:53

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

херсонская область

украина

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо надеется, что в ближайшее время линия фронта отодвинется от Херсона и ситуация для населения станет спокойнее.Украинские войска в последнее время активизировали ракетные удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.

https://ria.ru/20220721/vsu-1804035117.html

херсон

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, в мире, херсонская область , украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр