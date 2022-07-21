https://ria.ru/20220721/kherson-1803997932.html

Российские силовики обезвредили пункт обстрела гумконвоев в Херсоне

Российские силовики обезвредили пункт обстрела гумконвоев в Херсоне - РИА Новости, 21.07.2022

Российские силовики обезвредили пункт обстрела гумконвоев в Херсоне

Российские силовики обезвредили в Херсоне еще один украинский диверсионный пункт, оборудованный для обстрела гуманитарных конвоев и техники Вооруженных Сил РФ,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:18

2022-07-21T13:18

2022-07-21T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

украина

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803994250_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b412f2ded78d787b5754dce614e3ff1f.jpg

ХЕРСОН, 21 июл – РИА Новости. Российские силовики обезвредили в Херсоне еще один украинский диверсионный пункт, оборудованный для обстрела гуманитарных конвоев и техники Вооруженных Сил РФ, на месте изъяты гранатометы, пулемет и другое оружие с боеприпасами, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В ходе общения с жителями в районе Остров в Херсоне была получена информация, что вблизи теплотрассы четверо неизвестных осматривали техническое строение, в руках у них были громоздкие свертки, пакеты и рюкзак. В результате оперативно-боевого мероприятия был обнаружен схрон с тремя гранатометами – РПГ-26, РПГ-22 и РПГ-18, а также пулеметом ПКМ, также там был автомат АК-74, два пистолета ПМ, четыре гранаты Ф-1, зеленый и красный осветительные патроны, около 3 тысяч патронов калибром 7,62 и 5,45 миллиметра, а также бюллетень ассоциации ветеранов и работников силовых структур Украины "Звитяга", украинский флаг и элементы экипировки", - рассказал собеседник агентства.По его словам, позиция схрона была оборудована таким образом, что в сектор обстрела попадали российский блокпост и путепровод, по которому передвигаются гуманитарные конвои, российская военная техника и просто местные жители на своих автомобилях.Это уже второй подобный диверсионный пункт за последние несколько дней, который обезвредили российские силовики. В минувший понедельник сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в другом районе Херсона огневую позицию, так же устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией, а также российская военная техника. В том схроне помимо гранатометов и автоматов был спрятан ПЗРК "Игла".

https://ria.ru/20220713/diversiya-1802295237.html

херсон

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оборудованный для обстрела гумконвоев и военной технике диверсионный пункт обезвредили в Херсоне Оборудованный для обстрела гумконвоев и военной технике диверсионный пункт обезвредили в Херсоне 2022-07-21T13:18 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, украина, херсонская область