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Российские силовики обезвредили пункт обстрела гумконвоев в Херсоне - РИА Новости, 21.07.2022
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https://ria.ru/20220721/kherson-1803997932.html
Российские силовики обезвредили пункт обстрела гумконвоев в Херсоне
Российские силовики обезвредили пункт обстрела гумконвоев в Херсоне - РИА Новости, 21.07.2022
Российские силовики обезвредили пункт обстрела гумконвоев в Херсоне
Российские силовики обезвредили в Херсоне еще один украинский диверсионный пункт, оборудованный для обстрела гуманитарных конвоев и техники Вооруженных Сил РФ,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:18
2022-07-21T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
украина
херсонская область
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ХЕРСОН, 21 июл – РИА Новости. Российские силовики обезвредили в Херсоне еще один украинский диверсионный пункт, оборудованный для обстрела гуманитарных конвоев и техники Вооруженных Сил РФ, на месте изъяты гранатометы, пулемет и другое оружие с боеприпасами, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В ходе общения с жителями в районе Остров в Херсоне была получена информация, что вблизи теплотрассы четверо неизвестных осматривали техническое строение, в руках у них были громоздкие свертки, пакеты и рюкзак. В результате оперативно-боевого мероприятия был обнаружен схрон с тремя гранатометами – РПГ-26, РПГ-22 и РПГ-18, а также пулеметом ПКМ, также там был автомат АК-74, два пистолета ПМ, четыре гранаты Ф-1, зеленый и красный осветительные патроны, около 3 тысяч патронов калибром 7,62 и 5,45 миллиметра, а также бюллетень ассоциации ветеранов и работников силовых структур Украины "Звитяга", украинский флаг и элементы экипировки", - рассказал собеседник агентства.По его словам, позиция схрона была оборудована таким образом, что в сектор обстрела попадали российский блокпост и путепровод, по которому передвигаются гуманитарные конвои, российская военная техника и просто местные жители на своих автомобилях.Это уже второй подобный диверсионный пункт за последние несколько дней, который обезвредили российские силовики. В минувший понедельник сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в другом районе Херсона огневую позицию, так же устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией, а также российская военная техника. В том схроне помимо гранатометов и автоматов был спрятан ПЗРК "Игла".
https://ria.ru/20220713/diversiya-1802295237.html
херсон
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4.7
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7 495 645-6601
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Оборудованный для обстрела гумконвоев и военной технике диверсионный пункт обезвредили в Херсоне
Оборудованный для обстрела гумконвоев и военной технике диверсионный пункт обезвредили в Херсоне
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, херсон, украина, херсонская область
13:18 21.07.2022
 
Российские силовики обезвредили пункт обстрела гумконвоев в Херсоне

В Херсоне обезвредили украинский диверсионный пункт, оборудованный для обстрела гумконвоев

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 21 июл – РИА Новости. Российские силовики обезвредили в Херсоне еще один украинский диверсионный пункт, оборудованный для обстрела гуманитарных конвоев и техники Вооруженных Сил РФ, на месте изъяты гранатометы, пулемет и другое оружие с боеприпасами, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"В ходе общения с жителями в районе Остров в Херсоне была получена информация, что вблизи теплотрассы четверо неизвестных осматривали техническое строение, в руках у них были громоздкие свертки, пакеты и рюкзак. В результате оперативно-боевого мероприятия был обнаружен схрон с тремя гранатометами – РПГ-26, РПГ-22 и РПГ-18, а также пулеметом ПКМ, также там был автомат АК-74, два пистолета ПМ, четыре гранаты Ф-1, зеленый и красный осветительные патроны, около 3 тысяч патронов калибром 7,62 и 5,45 миллиметра, а также бюллетень ассоциации ветеранов и работников силовых структур Украины "Звитяга", украинский флаг и элементы экипировки", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, позиция схрона была оборудована таким образом, что в сектор обстрела попадали российский блокпост и путепровод, по которому передвигаются гуманитарные конвои, российская военная техника и просто местные жители на своих автомобилях.
Это уже второй подобный диверсионный пункт за последние несколько дней, который обезвредили российские силовики. В минувший понедельник сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа "Юг" обнаружили в другом районе Херсона огневую позицию, так же устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией, а также российская военная техника. В том схроне помимо гранатометов и автоматов был спрятан ПЗРК "Игла".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонУкраинаХерсонская область
 
 
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