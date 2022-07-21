https://ria.ru/20220721/kherson-1803936364.html

ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне

ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 21.07.2022

ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне

ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:51

2022-07-21T08:51

2022-07-21T11:13

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

украина

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, украинская сторона выпустила два раза по шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

херсон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, украина, кирилл стремоусов