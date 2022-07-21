08:51 21.07.2022 (обновлено: 11:13 21.07.2022)
ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о 12 сбитых ракетах HIMARS, выпущенных по мосту
© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО все отразила", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, украинская сторона выпустила два раза по шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.