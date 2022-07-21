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ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/kherson-1803936364.html
ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне
ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 21.07.2022
ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне
ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:51
2022-07-21T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.По его словам, украинская сторона выпустила два раза по шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, херсон, украина, кирилл стремоусов
08:51 21.07.2022 (обновлено: 11:13 21.07.2022)
 
ПВО отразила попытку Киева нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил о 12 сбитых ракетах HIMARS, выпущенных по мосту

© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Кадр видео. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. ПВО отразила попытку Киева нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, все 12 ракет HIMARS сбиты, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО все отразила", - сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, украинская сторона выпустила два раза по шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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