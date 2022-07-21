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Эксперты называют дату начала нового этапа туристического кешбэка - РИА Новости, 21.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220721/keshbek-1803956207.html
Эксперты называют дату начала нового этапа туристического кешбэка
Эксперты называют дату начала нового этапа туристического кешбэка - РИА Новости, 21.07.2022
Эксперты называют дату начала нового этапа туристического кешбэка
Новый этап акции туристического кэшбека может стартовать уже 15 августа, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:52
2022-07-21T10:52
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый этап акции туристического кэшбека может стартовать уже 15 августа, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации ссылаются на информацию от источников в отрасли, назвавших эту дату, а также на туроператоров. Компании 20 июля получили рассылку Ростуризма о необходимости в срок до 24 июля получить нужные для работы с системой "МИР" эквайринговые идентификаторы, а до 7 августа подписать документы с этой платежной системой.Летом прошлого года участникам рынка также предлагалось оформить бумаги за неделю до начала акции. Весенний этап стартовал через месяц после завершения приема документов, но эти даты разделяли новогодние праздники.Это дает дополнительные основания полагать, что программа возобновится уже в августе текущего года, отмечают аналитики.По сведениям источника в отрасли, отправиться в путешествие по программе можно будет с 1 октября.
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк
10:52 21.07.2022
 
Эксперты называют дату начала нового этапа туристического кешбэка

АТОР: открытие нового этапа акции туристического кешбэка операторы ожидают 15 августа

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый этап акции туристического кэшбека может стартовать уже 15 августа, сообщает АТОР.
Эксперты ассоциации ссылаются на информацию от источников в отрасли, назвавших эту дату, а также на туроператоров. Компании 20 июля получили рассылку Ростуризма о необходимости в срок до 24 июля получить нужные для работы с системой "МИР" эквайринговые идентификаторы, а до 7 августа подписать документы с этой платежной системой.
Летом прошлого года участникам рынка также предлагалось оформить бумаги за неделю до начала акции. Весенний этап стартовал через месяц после завершения приема документов, но эти даты разделяли новогодние праздники.
Это дает дополнительные основания полагать, что программа возобновится уже в августе текущего года, отмечают аналитики.
По сведениям источника в отрасли, отправиться в путешествие по программе можно будет с 1 октября.
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