https://ria.ru/20220721/keshbek-1803956207.html

Эксперты называют дату начала нового этапа туристического кешбэка

Эксперты называют дату начала нового этапа туристического кешбэка - РИА Новости, 21.07.2022

Эксперты называют дату начала нового этапа туристического кешбэка

Новый этап акции туристического кэшбека может стартовать уже 15 августа, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:52

2022-07-21T10:52

2022-07-21T10:52

туризм

туризм

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федеральное агентство по туризму (ростуризм)

кешбэк

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый этап акции туристического кэшбека может стартовать уже 15 августа, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации ссылаются на информацию от источников в отрасли, назвавших эту дату, а также на туроператоров. Компании 20 июля получили рассылку Ростуризма о необходимости в срок до 24 июля получить нужные для работы с системой "МИР" эквайринговые идентификаторы, а до 7 августа подписать документы с этой платежной системой.Летом прошлого года участникам рынка также предлагалось оформить бумаги за неделю до начала акции. Весенний этап стартовал через месяц после завершения приема документов, но эти даты разделяли новогодние праздники.Это дает дополнительные основания полагать, что программа возобновится уже в августе текущего года, отмечают аналитики.По сведениям источника в отрасли, отправиться в путешествие по программе можно будет с 1 октября.

https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803666464.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк