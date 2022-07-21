https://ria.ru/20220721/kamchatka-1804035390.html
Чекунков резко осудил камчатского министра из-за слов о ненужных туристах
Чекунков резко осудил камчатского министра из-за слов о ненужных туристах - РИА Новости, 21.07.2022
Чекунков резко осудил камчатского министра из-за слов о ненужных туристах
Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков назвал вопиющим случаем высказывание министра природных ресурсов и экологии Камчатского края о ненужных региону... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:48
2022-07-21T14:48
2022-07-21T14:48
общество
россия
камчатский край
владимир солодов
алексей чекунков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков назвал вопиющим случаем высказывание министра природных ресурсов и экологии Камчатского края о ненужных региону бюджетных туристах и напомнил, что одна из задач государства - показать Камчатку большему числу людей.Ранее министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков разместил в соцсетях пост, что краю не нужны бюджетные туристы. Позже пост был удален, проведена служебная проверка. Министр пояснял РИА Новости, что говорил о туристах в контексте того, какую выгоду получат от их притока местные жители и экономика, а также отмечая недостаточность инфраструктуры. По его словам, "сначала инфраструктура, потом поток". Губернатор края Владимир Солодов объявил Кумарькову строгий выговор."Я, например, был студентом, четыре года жил в общежитии, четыре года ездил на плацкартном вагоне. Я бы, конечно, расстроился, если бы меня при этом как-то плохо обозвали. Человек не виноват, если у него зарплата невысокая", - добавил Чекунков.Министр заявил, что еще не все профессии в России оплачиваются достаточно, чтобы люди могли себе позволить отдых на Камчатке. "Но это в том числе и задача государства. Камчатка это достояние мировое. Надо стараться как можно больше людей, особенно в юном возрасте, довезти и показать, что такое бывает", - заключил он.
https://ria.ru/20220501/nemtsy-1786423784.html
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общество, россия, камчатский край, владимир солодов, алексей чекунков
Чекунков резко осудил камчатского министра из-за слов о ненужных туристах
Глава Минвостокразвития Чекунков осудил слова камчатского министра о ненужных туристах
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков назвал вопиющим случаем высказывание министра природных ресурсов и экологии Камчатского края о ненужных региону бюджетных туристах и напомнил, что одна из задач государства - показать Камчатку большему числу людей.
Ранее министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков разместил в соцсетях пост, что краю не нужны бюджетные туристы. Позже пост был удален, проведена служебная проверка. Министр пояснял РИА Новости, что говорил о туристах в контексте того, какую выгоду получат от их притока местные жители и экономика, а также отмечая недостаточность инфраструктуры. По его словам, "сначала инфраструктура, потом поток". Губернатор края Владимир Солодов объявил Кумарькову строгий выговор.
"Вы говорите о случае, который более вопиющий. Вы так деликатно высказались. Человек высказался, проявив себя моральным уродом", - сказал Чекунков в эфире телеканала "Восток 24", отвечая на вопрос, нужны ли бюджетные туристы.
"Я, например, был студентом, четыре года жил в общежитии, четыре года ездил на плацкартном вагоне. Я бы, конечно, расстроился, если бы меня при этом как-то плохо обозвали. Человек не виноват, если у него зарплата невысокая", - добавил Чекунков.
Министр заявил, что еще не все профессии в России оплачиваются достаточно, чтобы люди могли себе позволить отдых на Камчатке. "Но это в том числе и задача государства. Камчатка это достояние мировое. Надо стараться как можно больше людей, особенно в юном возрасте, довезти и показать, что такое бывает", - заключил он.