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Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/kadyrov-1804153817.html
Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов
Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов - РИА Новости, 21.07.2022
Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении до смерти командирами их товарища, он... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:44
2022-07-21T22:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 21 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении до смерти командирами их товарища, он напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.Глава Чечни добавил, что этим морпехам уже не хочется кричать "Слава Украине", по его словам, не может быть славы с такими "нациками во главе страны и армии".
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вооруженные силы украины
22:44 21.07.2022 (обновлено: 22:45 21.07.2022)
 
Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с обращением морпехов 36-й бригады ВСУ

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении до смерти командирами их товарища, он напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.
"Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие еще доказательства нужны?", - написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что этим морпехам уже не хочется кричать "Слава Украине", по его словам, не может быть славы с такими "нациками во главе страны и армии".
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