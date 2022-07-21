https://ria.ru/20220721/kadyrov-1804153817.html

Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов

Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов - РИА Новости, 21.07.2022

Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении до смерти командирами их товарища, он... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:44

2022-07-21T22:44

2022-07-21T22:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 21 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении до смерти командирами их товарища, он напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.Глава Чечни добавил, что этим морпехам уже не хочется кричать "Слава Украине", по его словам, не может быть славы с такими "нациками во главе страны и армии".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вооруженные силы украины