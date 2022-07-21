https://ria.ru/20220721/kadyrov-1804153817.html
Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов
Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов - РИА Новости, 21.07.2022
Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении до смерти командирами их товарища, он... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:44
2022-07-21T22:44
2022-07-21T22:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 21 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором украинские морпехи рассказали об избиении до смерти командирами их товарища, он напомнил свои слова о том, что Владимир Зеленский воюет до последнего украинца.Глава Чечни добавил, что этим морпехам уже не хочется кричать "Слава Украине", по его словам, не может быть славы с такими "нациками во главе страны и армии".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины
22:44 21.07.2022 (обновлено: 22:45 21.07.2022)
Кадыров опубликовал видео с обращением украинских морпехов
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с обращением морпехов 36-й бригады ВСУ