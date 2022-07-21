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Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны - РИА Новости, 21.07.2022
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Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны
Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны - РИА Новости, 21.07.2022
Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны
Израиль не видит в России угрозы для себя и считает важным поддержание диалога с Москвой, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Бенджамин Ганц РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:07
2022-07-21T23:08
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
израиль
украина
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Израиль не видит в России угрозы для себя и считает важным поддержание диалога с Москвой, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Бенджамин Ганц на форуме по безопасности в американском Аспене.При этом он отметил, что в вопросе специальной военной операции РФ на Украине Израиль придерживается позиции Запада.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, израиль, украина
23:07 21.07.2022 (обновлено: 23:08 21.07.2022)
 
Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны

Министр обороны Израиля Ганц: Россия не является для Израиля прямой угрозой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Израиль не видит в России угрозы для себя и считает важным поддержание диалога с Москвой, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Бенджамин Ганц на форуме по безопасности в американском Аспене.
"Они (РФ) не являются для нас прямой угрозой, при этом важно поддерживать диалог и связи", - сообщил Ганц.
При этом он отметил, что в вопросе специальной военной операции РФ на Украине Израиль придерживается позиции Запада.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Израильский флаг у посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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