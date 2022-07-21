https://ria.ru/20220721/izrail-1804156345.html

Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны

Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны - РИА Новости, 21.07.2022

Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны

Израиль не видит в России угрозы для себя и считает важным поддержание диалога с Москвой, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Бенджамин Ганц РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:07

2022-07-21T23:07

2022-07-21T23:08

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Израиль не видит в России угрозы для себя и считает важным поддержание диалога с Москвой, заявил в четверг министр обороны еврейского государства Бенджамин Ганц на форуме по безопасности в американском Аспене.При этом он отметил, что в вопросе специальной военной операции РФ на Украине Израиль придерживается позиции Запада.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, израиль, украина