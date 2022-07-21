https://ria.ru/20220721/ivl-1804107044.html

В России запустили производство трубок для аппаратов ИВЛ

В России запустили производство трубок для аппаратов ИВЛ - РИА Новости, 21.07.2022

В России запустили производство трубок для аппаратов ИВЛ

Российская компания "Глобус" инвестировала 100 миллионов рублей в производство дыхательных контуров для ИВЛ, проект способен покрыть 25% иностранных закупок,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:10

2022-07-21T18:10

2022-07-21T18:10

экономика

технологии

россия

москва

тайвань

сколково

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981314_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_2d443660787ba1d302e9b9e59ea99b49.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская компания "Глобус" инвестировала 100 миллионов рублей в производство дыхательных контуров для ИВЛ, проект способен покрыть 25% иностранных закупок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Уточняется, что продукция будет поставляться под брендом "Аэртоника", уже получившим статус резидента "Сколково", и выпускаться на мощностях завода, расположенного в Москве.Компания в России является уполномоченным представителем изготовителя медицинского оборудования на Тайване Hsiner Co. Ltd., который является ОЕМ-партнером (Original Equipment Manufacturer или оригинальный производитель оборудования – ред.) для многих зарубежных лидеров рынка. Тайваньский партнер будет поставлять пока не локализованные комплектующие для дыхательных контуров. В "Глобусе" ожидают, что на первом этапе реализации удастся обеспечить выпуск порядка 400 тысяч изделий в год. 50% поставок планируется осуществлять по тендерам на рынке госзаказа, а оставшуюся часть через каналы OEM и дистрибьюторов."Сегодня объем российского рынка в заданной категории оценивается в 2-4 миллиона медицинских изделий в год. Важно отметить, что от 60% до 75% рынка занято иностранными поставщиками, среди которых лидируют такие бренды как Intersurgical, Covidien и Fisher&Paykel. К 2024 году наше производство может быть увеличено с 400 тысяч единиц продукции в год до 800 тысяч, что обеспечит высокий показатель эффективного импортозамещения", - комментирует руководитель проектов компании "Глобус" Светлана Васюкова, чьи слова приводятся в сообщении.Российская компания "Глобус" принадлежит нескольким учредителям со значительным опытом организации и ведения бизнеса как в сфере поставок медицинского оборудования, так и в сфере организации производства.

https://ria.ru/20220721/mishustin-1804041421.html

россия

москва

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, москва, тайвань, сколково