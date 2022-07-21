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В России запустили производство трубок для аппаратов ИВЛ - РИА Новости, 21.07.2022
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В России запустили производство трубок для аппаратов ИВЛ
В России запустили производство трубок для аппаратов ИВЛ - РИА Новости, 21.07.2022
В России запустили производство трубок для аппаратов ИВЛ
Российская компания "Глобус" инвестировала 100 миллионов рублей в производство дыхательных контуров для ИВЛ, проект способен покрыть 25% иностранных закупок,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:10
2022-07-21T18:10
экономика
технологии
россия
москва
тайвань
сколково
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская компания "Глобус" инвестировала 100 миллионов рублей в производство дыхательных контуров для ИВЛ, проект способен покрыть 25% иностранных закупок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Уточняется, что продукция будет поставляться под брендом "Аэртоника", уже получившим статус резидента "Сколково", и выпускаться на мощностях завода, расположенного в Москве.Компания в России является уполномоченным представителем изготовителя медицинского оборудования на Тайване Hsiner Co. Ltd., который является ОЕМ-партнером (Original Equipment Manufacturer или оригинальный производитель оборудования – ред.) для многих зарубежных лидеров рынка. Тайваньский партнер будет поставлять пока не локализованные комплектующие для дыхательных контуров. В "Глобусе" ожидают, что на первом этапе реализации удастся обеспечить выпуск порядка 400 тысяч изделий в год. 50% поставок планируется осуществлять по тендерам на рынке госзаказа, а оставшуюся часть через каналы OEM и дистрибьюторов."Сегодня объем российского рынка в заданной категории оценивается в 2-4 миллиона медицинских изделий в год. Важно отметить, что от 60% до 75% рынка занято иностранными поставщиками, среди которых лидируют такие бренды как Intersurgical, Covidien и Fisher&amp;Paykel. К 2024 году наше производство может быть увеличено с 400 тысяч единиц продукции в год до 800 тысяч, что обеспечит высокий показатель эффективного импортозамещения", - комментирует руководитель проектов компании "Глобус" Светлана Васюкова, чьи слова приводятся в сообщении.Российская компания "Глобус" принадлежит нескольким учредителям со значительным опытом организации и ведения бизнеса как в сфере поставок медицинского оборудования, так и в сфере организации производства.
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экономика, технологии, россия, москва, тайвань, сколково
18:10 21.07.2022
 
В России запустили производство трубок для аппаратов ИВЛ

В России запустили производство трубок для ИВЛ, проект покроет 25 процентов импорта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач реаниматолог возле аппарата ИВЛ
Врач реаниматолог возле аппарата ИВЛ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач реаниматолог возле аппарата ИВЛ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская компания "Глобус" инвестировала 100 миллионов рублей в производство дыхательных контуров для ИВЛ, проект способен покрыть 25% иностранных закупок, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Российская компания "Глобус" инвестировала 100 миллионов рублей в производство дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ. Реализация проекта позволит покрыть до 25% иностранных закупок уже на первом этапе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продукция будет поставляться под брендом "Аэртоника", уже получившим статус резидента "Сколково", и выпускаться на мощностях завода, расположенного в Москве.
Компания в России является уполномоченным представителем изготовителя медицинского оборудования на Тайване Hsiner Co. Ltd., который является ОЕМ-партнером (Original Equipment Manufacturer или оригинальный производитель оборудования – ред.) для многих зарубежных лидеров рынка. Тайваньский партнер будет поставлять пока не локализованные комплектующие для дыхательных контуров. В "Глобусе" ожидают, что на первом этапе реализации удастся обеспечить выпуск порядка 400 тысяч изделий в год. 50% поставок планируется осуществлять по тендерам на рынке госзаказа, а оставшуюся часть через каналы OEM и дистрибьюторов.
"Сегодня объем российского рынка в заданной категории оценивается в 2-4 миллиона медицинских изделий в год. Важно отметить, что от 60% до 75% рынка занято иностранными поставщиками, среди которых лидируют такие бренды как Intersurgical, Covidien и Fisher&Paykel. К 2024 году наше производство может быть увеличено с 400 тысяч единиц продукции в год до 800 тысяч, что обеспечит высокий показатель эффективного импортозамещения", - комментирует руководитель проектов компании "Глобус" Светлана Васюкова, чьи слова приводятся в сообщении.
Российская компания "Глобус" принадлежит нескольким учредителям со значительным опытом организации и ведения бизнеса как в сфере поставок медицинского оборудования, так и в сфере организации производства.
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