https://ria.ru/20220721/italiya-1804151166.html

Президент Италии подписал указ о досрочных выборах в парламент 25 сентября

Президент Италии подписал указ о досрочных выборах в парламент 25 сентября - РИА Новости, 21.07.2022

Президент Италии подписал указ о досрочных выборах в парламент 25 сентября

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указы об организации досрочных выборов в парламент 25 сентября и первого заседания его палат 13 октября, сообщил... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:15

2022-07-21T22:15

2022-07-21T22:15

в мире

марио драги

италия

движение 5 звезд

лучана ламорджезе

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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указы об организации досрочных выборов в парламент 25 сентября и первого заседания его палат 13 октября, сообщил президентский Квиринальский дворец.Как отмечается, глава государства принял ушедшего в отставку премьера Марио Драги и главу МВД Лучану Ламорджезе, которые представили ему декреты, которые ранее одобрил Совет министров страны.В частности, речь идет о досрочном голосовании на выборах в национальный парламент 25 сентября, наделении региональных властей полномочиями по определению избирательных округов и проведению первого заседания избранного парламента 13 октября. Таким образом, Италию ждут первые более чем за 100 лет осенние выборы. Нынешнее правительство будет исполнять обязанности до образования нового состава Совета министров.После голосования парламентариев в Италии станет меньше на треть: в сентябре 2020 года итальянцы на референдуме выступили за сокращение численности парламентариев с почти тысячи до 600.Ранее в четверг Маттарелла подписал декрет о досрочном роспуске национального парламента в результате обострившегося в стране политического кризиса. Утром в четверг Драги подтвердил решение об отставке.Политический кризис в Италии оформился после того , как в Сенате на прошлой неделе состоялось голосование о доверии правительству, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд". После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства" и подал президенту прошение об отставке, которое тот, однако, не принял, предложив премьеру рассказать о внутриполитической ситуации в парламенте.В среду вечером Совет министров получил относительное большинство в ходе очередного голосования о доверии, которое состоялось в верхней палате: в поддержку правительства высказались 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов, причем всего в зале заседаний находились 192 из более чем 300. В этом случае от участия в голосования отказались уже три ведущие силы правящей в Италии коалиции - "Движение 5 звезд", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига". Правоцентристы правительства заявляли, что были готовы поддержать формирование нового правительства во главе с Драги при условии исключения "Движения". "Пятизвездочные", в свою очередь, заявили, что выступали не против правительства в целом, а отдельных декрета и сенатской резолюции.

https://ria.ru/20220721/italiya-1804082366.html

https://ria.ru/20220720/dragi-1803903037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, марио драги, италия, движение 5 звезд, лучана ламорджезе