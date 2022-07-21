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МИД Италии обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину" - РИА Новости, 21.07.2022
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МИД Италии обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину"
МИД Италии обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину" - РИА Новости, 21.07.2022
МИД Италии обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину"
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что покинул основанное им "Движение 5 звезд" из-за заявлений российского посла в Риме, и обвинил в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:04
2022-07-21T17:04
в мире
марио драги
серджо маттарелла
украина
россия
италия
владимир путин
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что покинул основанное им "Движение 5 звезд" из-за заявлений российского посла в Риме, и обвинил в развале правительства политические силы, "подмигивающие президенту РФ Владимиру Путину".В четверг премьер Италии Марио Драги подтвердил решение подать в отставку с поста главы правительства страны, сообщив об этом президенту республики Серджо Маттарелле. Согласно сообщению президентского дворца, президент принял заявление Драги "к сведению", а правительство остается в должности для решения текущих вопросов. Местные СМИ отмечают, что политический кризис может быть разрешен через роспуск парламента и назначение досрочных выборов.Выступая перед журналистами, Ди Майо, который в конце июня основал новую партию "Вместе за будущее", заявил, что повестка правительства Драги была способна дать Италии "твердую международную позицию" и содержала экономические и социальные реформы."Не случайно это правительство было свергнуто политическими силами, которые подмигивают Владимиру Путину. Это был первый шаг на пути, на котором (лидеры "Лиги" и "Движения") (Джузеппе – ред.) Конте и (Маттео – ред.) Сальвини объединились в попытке вывести Италию из исторических союзов, дестабилизировать ее с экономической точки зрения", - заявил Ди Майо.Продолжая мысль о влиянии, которое Россия якобы оказывает на итальянскую политику, Ди Майо подчеркнул, что покинул "Движение" после того, как российский посол Сергей Разов, по словам министра, выступил с одобрением позиции политической силы по вопросу о поставках вооружений Украине. В середине июня в интервью журналу "Международные сценарии" Разов назвал "как минимум странной" "логику, в соответствии с которой массированная поставка оружия Украине является средством достижения мира", поскольку "речь идет о безграничном подпитывании конфликтной ситуации, чреватом ее затягиванием и лишь умножением жертв и разрушений". Как заявлял Разов, "эта логика, насколько я понимаю, разделяется далеко не всеми и в Италии", его слова восприняли в Италии как поддержку "Движения", выступавшего против продолжения поставок.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, марио драги, серджо маттарелла, украина, россия, италия, владимир путин
17:04 21.07.2022
 
МИД Италии обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину"

Глава МИД Италии Ди Майо обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину"

CC BY-SA 3.0 / Viator slovenicus / Гориция, Италия
Гориция, Италия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Viator slovenicus /
Гориция, Италия. Архивное фото
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что покинул основанное им "Движение 5 звезд" из-за заявлений российского посла в Риме, и обвинил в развале правительства политические силы, "подмигивающие президенту РФ Владимиру Путину".
В четверг премьер Италии Марио Драги подтвердил решение подать в отставку с поста главы правительства страны, сообщив об этом президенту республики Серджо Маттарелле. Согласно сообщению президентского дворца, президент принял заявление Драги "к сведению", а правительство остается в должности для решения текущих вопросов. Местные СМИ отмечают, что политический кризис может быть разрешен через роспуск парламента и назначение досрочных выборов.
Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги во время встречи в Квиринальском дворце в Риме. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 11:17
Премьер Италии Драги во второй раз подал в отставку
Выступая перед журналистами, Ди Майо, который в конце июня основал новую партию "Вместе за будущее", заявил, что повестка правительства Драги была способна дать Италии "твердую международную позицию" и содержала экономические и социальные реформы.
"Не случайно это правительство было свергнуто политическими силами, которые подмигивают Владимиру Путину. Это был первый шаг на пути, на котором (лидеры "Лиги" и "Движения") (Джузеппе – ред.) Конте и (Маттео – ред.) Сальвини объединились в попытке вывести Италию из исторических союзов, дестабилизировать ее с экономической точки зрения", - заявил Ди Майо.
Продолжая мысль о влиянии, которое Россия якобы оказывает на итальянскую политику, Ди Майо подчеркнул, что покинул "Движение" после того, как российский посол Сергей Разов, по словам министра, выступил с одобрением позиции политической силы по вопросу о поставках вооружений Украине. В середине июня в интервью журналу "Международные сценарии" Разов назвал "как минимум странной" "логику, в соответствии с которой массированная поставка оружия Украине является средством достижения мира", поскольку "речь идет о безграничном подпитывании конфликтной ситуации, чреватом ее затягиванием и лишь умножением жертв и разрушений". Как заявлял Разов, "эта логика, насколько я понимаю, разделяется далеко не всеми и в Италии", его слова восприняли в Италии как поддержку "Движения", выступавшего против продолжения поставок.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 21:27
В правящей коалиции Италии отказались голосовать по доверию правительству
 
В миреМарио ДрагиСерджо МаттареллаУкраинаРоссияИталияВладимир Путин
 
 
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