https://ria.ru/20220721/italiya-1804082366.html

МИД Италии обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину"

МИД Италии обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину" - РИА Новости, 21.07.2022

МИД Италии обвинил в распаде правительства силы, "подмигивающие Путину"

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что покинул основанное им "Движение 5 звезд" из-за заявлений российского посла в Риме, и обвинил в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:04

2022-07-21T17:04

2022-07-21T17:04

в мире

марио драги

серджо маттарелла

украина

россия

италия

владимир путин

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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что покинул основанное им "Движение 5 звезд" из-за заявлений российского посла в Риме, и обвинил в развале правительства политические силы, "подмигивающие президенту РФ Владимиру Путину".В четверг премьер Италии Марио Драги подтвердил решение подать в отставку с поста главы правительства страны, сообщив об этом президенту республики Серджо Маттарелле. Согласно сообщению президентского дворца, президент принял заявление Драги "к сведению", а правительство остается в должности для решения текущих вопросов. Местные СМИ отмечают, что политический кризис может быть разрешен через роспуск парламента и назначение досрочных выборов.Выступая перед журналистами, Ди Майо, который в конце июня основал новую партию "Вместе за будущее", заявил, что повестка правительства Драги была способна дать Италии "твердую международную позицию" и содержала экономические и социальные реформы."Не случайно это правительство было свергнуто политическими силами, которые подмигивают Владимиру Путину. Это был первый шаг на пути, на котором (лидеры "Лиги" и "Движения") (Джузеппе – ред.) Конте и (Маттео – ред.) Сальвини объединились в попытке вывести Италию из исторических союзов, дестабилизировать ее с экономической точки зрения", - заявил Ди Майо.Продолжая мысль о влиянии, которое Россия якобы оказывает на итальянскую политику, Ди Майо подчеркнул, что покинул "Движение" после того, как российский посол Сергей Разов, по словам министра, выступил с одобрением позиции политической силы по вопросу о поставках вооружений Украине. В середине июня в интервью журналу "Международные сценарии" Разов назвал "как минимум странной" "логику, в соответствии с которой массированная поставка оружия Украине является средством достижения мира", поскольку "речь идет о безграничном подпитывании конфликтной ситуации, чреватом ее затягиванием и лишь умножением жертв и разрушений". Как заявлял Разов, "эта логика, насколько я понимаю, разделяется далеко не всеми и в Италии", его слова восприняли в Италии как поддержку "Движения", выступавшего против продолжения поставок.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220721/italiya-1803962613.html

https://ria.ru/20220720/dragi-1803903037.html

украина

россия

италия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, марио драги, серджо маттарелла, украина, россия, италия, владимир путин