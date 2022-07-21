https://ria.ru/20220721/italiya-1803962613.html
Премьер Италии Драги во второй раз подал в отставку
Премьер Италии Драги во второй раз подал в отставку - РИА Новости, 21.07.2022
Премьер Италии Драги во второй раз подал в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, сообщила пресс-служба президента страны. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:17
2022-07-21T11:17
2022-07-21T13:00
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РИМ, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, сообщила пресс-служба президента страны."Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке и отставке правительства, которым он руководит. Президент республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов", — отметили в канцелярии главы государства.Беседа политиков продолжалась около получаса.Во второй половине дня Маттарелла примет председателей палат национального парламента Роберто Фико и Элизабетту Казеллати, чтобы обсудить предстоящий роспуск парламента, который предусматривает Конституция.На прошлой неделе глава правительства заявил о решении покинуть пост, несмотря на то что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего Драги заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее президент не принял отставку и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.Накануне в сенате вновь рассматривали вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.
https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html
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в мире, италия
11:17 21.07.2022 (обновлено: 13:00 21.07.2022)
Премьер Италии Драги во второй раз подал в отставку
Премьер-министр Италии Драги вновь подал в отставку
РИМ, 21 июл — РИА Новости.
Премьер-министр Италии Марио Драги вновь подал в отставку с поста главы правительства, сообщила
пресс-служба президента страны.
"Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке и отставке правительства, которым он руководит. Президент республики принял это к сведению. Правительство остается в должности для решения текущих вопросов", — отметили в канцелярии главы государства.
Беседа политиков продолжалась около получаса.
Во второй половине дня Маттарелла примет председателей палат национального парламента Роберто Фико и Элизабетту Казеллати, чтобы обсудить предстоящий роспуск парламента, который предусматривает Конституция.
На прошлой неделе глава правительства заявил о решении покинуть пост, несмотря на то что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего Драги заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее президент не принял отставку и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.
Накануне в сенате вновь рассматривали вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.