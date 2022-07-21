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Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия - РИА Новости, 21.07.2022
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Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия
Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия - РИА Новости, 21.07.2022
Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия
Иран не возобновлял работу над созданием ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:49
2022-07-21T02:22
в мире
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Иран не возобновлял работу над созданием ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс."По оценке нашей разведки, иранцы не возобновляли усилия по превращению в оружие (компонентов ядерной программы - ред.), которые у них были до 2004 года, а потом приостановились", - заявил Бернс на мероприятии Аспенского форума.Он отметил, что за время после выхода из СВПД у Ирана появилась возможность достичь обладания необходимыми для создания ядерного оружия компонентами "не за год плюс, а за недели".
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иран
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в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша
01:49 21.07.2022 (обновлено: 02:22 21.07.2022)
 
Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия

Директор ЦРУ Бернс заявил, что Иран не возобновлял работу над созданием ядерного оружия

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Иран не возобновлял работу над созданием ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
"По оценке нашей разведки, иранцы не возобновляли усилия по превращению в оружие (компонентов ядерной программы - ред.), которые у них были до 2004 года, а потом приостановились", - заявил Бернс на мероприятии Аспенского форума.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 21:13
США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД
Он отметил, что за время после выхода из СВПД у Ирана появилась возможность достичь обладания необходимыми для создания ядерного оружия компонентами "не за год плюс, а за недели".
 
В миреИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)США
 
 
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