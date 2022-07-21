https://ria.ru/20220721/iran-1803919216.html

Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия

Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия - РИА Новости, 21.07.2022

Директор ЦРУ заявил, что Иран не работает над созданием ядерного оружия

Иран не возобновлял работу над созданием ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T01:49

2022-07-21T01:49

2022-07-21T02:22

в мире

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Иран не возобновлял работу над созданием ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс."По оценке нашей разведки, иранцы не возобновляли усилия по превращению в оружие (компонентов ядерной программы - ред.), которые у них были до 2004 года, а потом приостановились", - заявил Бернс на мероприятии Аспенского форума.Он отметил, что за время после выхода из СВПД у Ирана появилась возможность достичь обладания необходимыми для создания ядерного оружия компонентами "не за год плюс, а за недели".

https://ria.ru/20220713/bayden-1802302076.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сша