https://ria.ru/20220721/investory-1804042332.html

Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль

Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль - РИА Новости, 21.07.2022

Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль

Более 10 инвесторов воспользовались региональной мерой поддержки "Земля за 1 рубль" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:07

2022-07-21T15:07

2022-07-21T15:07

новости подмосковья

андрей воробьев

экономика

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 10 инвесторов воспользовались региональной мерой поддержки "Земля за 1 рубль" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области."Проекты, которые связаны с импортозамещением, нуждаются в дополнительной поддержке, для выхода на стройку тут нужны еще более высокие скорости. Поэтому мы разработали программу "Земля за 1 рубль" - здесь все укладывается в месяц. И таких проектов у нас уже 11", - приводятся слова губернатора Андрея Воробьева.Он также добавил, что в рамках акции "Земля без торгов" за последние 7 лет было выделено более 500 участков, на которых реализуется 140 проектов с общим объемом инвестиций более 420 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797482197.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, экономика