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Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль - РИА Новости, 21.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220721/investory-1804042332.html
Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль
Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль - РИА Новости, 21.07.2022
Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль
Более 10 инвесторов воспользовались региональной мерой поддержки "Земля за 1 рубль" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:07
2022-07-21T15:07
новости подмосковья
андрей воробьев
экономика
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 10 инвесторов воспользовались региональной мерой поддержки "Земля за 1 рубль" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области."Проекты, которые связаны с импортозамещением, нуждаются в дополнительной поддержке, для выхода на стройку тут нужны еще более высокие скорости. Поэтому мы разработали программу "Земля за 1 рубль" - здесь все укладывается в месяц. И таких проектов у нас уже 11", - приводятся слова губернатора Андрея Воробьева.Он также добавил, что в рамках акции "Земля без торгов" за последние 7 лет было выделено более 500 участков, на которых реализуется 140 проектов с общим объемом инвестиций более 420 миллиардов рублей.
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андрей воробьев, экономика
15:07 21.07.2022
 

Губернатор Подмосковья: более 10 инвесторов получили землю за 1 рубль

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 10 инвесторов воспользовались региональной мерой поддержки "Земля за 1 рубль" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
"Проекты, которые связаны с импортозамещением, нуждаются в дополнительной поддержке, для выхода на стройку тут нужны еще более высокие скорости. Поэтому мы разработали программу "Земля за 1 рубль" - здесь все укладывается в месяц. И таких проектов у нас уже 11", - приводятся слова губернатора Андрея Воробьева.
Он также добавил, что в рамках акции "Земля без торгов" за последние 7 лет было выделено более 500 участков, на которых реализуется 140 проектов с общим объемом инвестиций более 420 миллиардов рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Воробьев оценил потенциал создания новых предприятий в Подмосковье
 
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