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На видеокартах Intel Arc запретили добывать криптовалюту - РИА Новости, 21.07.2022
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Наука
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На видеокартах Intel Arc запретили добывать криптовалюту
На видеокартах Intel Arc запретили добывать криптовалюту - РИА Новости, 21.07.2022
На видеокартах Intel Arc запретили добывать криптовалюту
Первая видеокарта от компании Intel оказалась непригодна для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на майнеров. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:29
2022-07-21T13:29
наука
технологии
криптовалюта
компьютерные технологии
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Первая видеокарта от компании Intel оказалась непригодна для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на майнеров.Дискретная видеокарта Intel Arc A380, вышедшая первой в линейке собственных ускорителей американской компании, оказалась не приспособлена к специфическим "шахтерским" задачам."К сожалению, пока нет программ для майнинга, поддерживающих Intel GPU. Пробовали программы NiceHashMining, trex miner, lolminer, teamreminer, все они отказываются работать с Arc A380", — приводит Tom's Hardware цитату одного из майнеров.Видеокарта Intel Arc A380 пока доступна только на китайском рынке. В основе устройства лежит графический процессор ACM-G11. В его составе имеются 8 ядер Xe, работающих на частоте 2450 МГц. Карта получила 6 Гбайт памяти GDDR6, оснащена четырьмя внешними разъемами: тремя DisplayPort и одним HDMI 2.0.
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технологии, криптовалюта, компьютерные технологии
13:29 21.07.2022
 

На видеокартах Intel Arc запретили добывать криптовалюту

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Первая видеокарта от компании Intel оказалась непригодна для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на майнеров.
Дискретная видеокарта Intel Arc A380, вышедшая первой в линейке собственных ускорителей американской компании, оказалась не приспособлена к специфическим "шахтерским" задачам.
"К сожалению, пока нет программ для майнинга, поддерживающих Intel GPU. Пробовали программы NiceHashMining, trex miner, lolminer, teamreminer, все они отказываются работать с Arc A380", — приводит Tom's Hardware цитату одного из майнеров.
Видеокарта Intel Arc A380 пока доступна только на китайском рынке. В основе устройства лежит графический процессор ACM-G11. В его составе имеются 8 ядер Xe, работающих на частоте 2450 МГц. Карта получила 6 Гбайт памяти GDDR6, оснащена четырьмя внешними разъемами: тремя DisplayPort и одним HDMI 2.0.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00Наука
После майнинга: какую компьютерную видеокарту выбрать в этом году
 
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