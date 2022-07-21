https://ria.ru/20220721/intel-1804002392.html

На видеокартах Intel Arc запретили добывать криптовалюту

На видеокартах Intel Arc запретили добывать криптовалюту - РИА Новости, 21.07.2022

На видеокартах Intel Arc запретили добывать криптовалюту

Первая видеокарта от компании Intel оказалась непригодна для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на майнеров. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:29

2022-07-21T13:29

2022-07-21T13:29

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Первая видеокарта от компании Intel оказалась непригодна для добычи криптовалюты. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на майнеров.Дискретная видеокарта Intel Arc A380, вышедшая первой в линейке собственных ускорителей американской компании, оказалась не приспособлена к специфическим "шахтерским" задачам."К сожалению, пока нет программ для майнинга, поддерживающих Intel GPU. Пробовали программы NiceHashMining, trex miner, lolminer, teamreminer, все они отказываются работать с Arc A380", — приводит Tom's Hardware цитату одного из майнеров.Видеокарта Intel Arc A380 пока доступна только на китайском рынке. В основе устройства лежит графический процессор ACM-G11. В его составе имеются 8 ядер Xe, работающих на частоте 2450 МГц. Карта получила 6 Гбайт памяти GDDR6, оснащена четырьмя внешними разъемами: тремя DisplayPort и одним HDMI 2.0.

https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, криптовалюта, компьютерные технологии