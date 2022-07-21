https://ria.ru/20220721/indiya-1804147906.html

Мурму победила на президентских выборах в Индии

Мурму победила на президентских выборах в Индии - РИА Новости, 21.07.2022

Мурму победила на президентских выборах в Индии

Кандидат от правящего в Индии Национального Демократического Альянса Драупади Мурму избрана на пост президента страны, говорится в опубликованном в четверг... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:50

2022-07-21T21:50

2022-07-21T22:03

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БАНГКОК, 21 июл — РИА Новости. Кандидат от правящего в Индии Национального Демократического Альянса Драупади Мурму избрана на пост президента страны, говорится в опубликованном в четверг вечером сообщении счетной комиссии, которая провела подсчет голосов выборщиков, поданных на президентских выборах 18 июля.Президент Индии избирается на пятилетний срок членами коллегии выборщиков, состоящей из членов обеих палат парламента страны и членов законодательных собраний всех штатов. Выборы проводятся тайным голосованием в соответствии с системой пропорционального представительства.В выборах приняли участие 748 из 776 депутатов парламента страны и 4 033 депутата законодательных собраний штатов Индии, при этом количество голосов поделено между этими группами практически поровну. В силу разницы в количестве населения в каждом регионе и в статусе между центральным и региональными парламентами, при подсчете итогов голоса депутатов имеют разный вес, вычисляемый по определенной формуле. В результате общая сумма голосов с учетом коэффициентов на выборах в этом году составляет чуть более 1 миллиона.Президент Индии является главой государства и верховным главнокомандующим вооруженных сил страны. Формально конституция Индии допускает существенную роль президента в управлении страной, но в действительности он выполняет преимущественно представительские функции, тогда как страной руководит глава правительства.Президент Драупади МурмуРодившаяся в 1958 году в штате Одиша в племени сантал, Драупади Мурму стала второй женщиной-президентом Индии (после Пратибхи Патил, ставшей президентом в 2007 году) и первой женщиной из числа племенных народов на посту главы государства в истории страны.Мурму начала свою карьеру в качестве преподавателя, прежде чем заняться политикой в штате Одиша в 1997 году. С 2000 по 2004 год Мурму занимала пост министра в коалиционном правительстве в Одише, сначала в департаменте торговли и транспорта, а затем в департаменте рыболовства и животноводства. В 2015 году Драупади Мурму была приведена к присяге в качестве первой женщины-губернатора штата Джаркханд.По итогам встречи с ней Моди отметил, что "ее выдвижение на пост президента было высоко оценено всеми слоями общества в Индии". "Ее понимание проблем на местном уровне и видение развития Индии выдающиеся", — добавил премьер страны.В четверг, после того как Моди встретился с Драупади Мурму и поздравил ее с избранием на президентский пост, премьер-министр назвал нового президента страны "лучом надежды".

https://ria.ru/20220720/sukhogruz-1803730748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, джаркханд, индия