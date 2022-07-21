https://ria.ru/20220721/import-1804017755.html

Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта

Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта - РИА Новости, 21.07.2022

Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:05

2022-07-21T14:05

2022-07-21T16:14

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

санкции в отношении россии

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ИЖЕВСК, 21 июл — РИА Новости. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров вскоре отменят. Об этом он заявил во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий, которую посетил вместе с делегацией во главе с премьером Михаилом Мишустиным."Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", — сказал вице-премьер.Мишустин, со своей стороны, отметил важность сбора данных по доле рынка отечественной продукции и перспективам ее роста."Надо знать долю рынка. Потом можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта. Это очень важно", — сказал он, обращаясь к представителю удмуртского концерна "Аксион", который среди прочего показывает на выставке бытовую технику.Минпромторг легализовал параллельный импорт на фоне западных санкций, вынудивших иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России. Решение изначально было временным — оно действует до конца года. В утвержденный министерством список попали более 50 категорий, в том числе автомобили зарубежных марок (таких как Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota), электроника вроде Apple, Samsung и Sony, бытовая техника от Siemens и Dyson и игровые приставки (Xbox и PlayStation).В начале июля Мантуров говорил в интервью РИА Новости, что России удалось преодолеть острую фазу шока из-за ограничений на импорт. По его словам, при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, санкции в отношении россии