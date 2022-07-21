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Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта
Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта - РИА Новости, 21.07.2022
Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта
Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:05
2022-07-21T14:05
2022-07-21T16:14
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
санкции в отношении россии
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ИЖЕВСК, 21 июл — РИА Новости. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров вскоре отменят. Об этом он заявил во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий, которую посетил вместе с делегацией во главе с премьером Михаилом Мишустиным."Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", — сказал вице-премьер.Мишустин, со своей стороны, отметил важность сбора данных по доле рынка отечественной продукции и перспективам ее роста."Надо знать долю рынка. Потом можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта. Это очень важно", — сказал он, обращаясь к представителю удмуртского концерна "Аксион", который среди прочего показывает на выставке бытовую технику.Минпромторг легализовал параллельный импорт на фоне западных санкций, вынудивших иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России. Решение изначально было временным — оно действует до конца года. В утвержденный министерством список попали более 50 категорий, в том числе автомобили зарубежных марок (таких как Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota), электроника вроде Apple, Samsung и Sony, бытовая техника от Siemens и Dyson и игровые приставки (Xbox и PlayStation).В начале июля Мантуров говорил в интервью РИА Новости, что России удалось преодолеть острую фазу шока из-за ограничений на импорт. По его словам, при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства.
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, санкции в отношении россии
14:05 21.07.2022 (обновлено: 16:14 21.07.2022)
Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта
Глава Минпромторга Мантуров заявил о частичной отмене параллельного импорта в будущем
ИЖЕВСК, 21 июл — РИА Новости. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров вскоре отменят. Об этом он заявил во время осмотра выставки удмуртских промышленных предприятий, которую посетил вместе с делегацией во главе с премьером Михаилом Мишустиным.
"Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", — сказал вице-премьер
.
Мишустин, со своей стороны, отметил важность сбора данных по доле рынка отечественной продукции и перспективам ее роста.
"Надо знать долю рынка. Потом можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта. Это очень важно", — сказал он, обращаясь к представителю удмуртского концерна "Аксион", который среди прочего показывает на выставке бытовую технику.
Минпромторг
легализовал параллельный импорт на фоне западных санкций, вынудивших иностранные бренды приостановить либо полностью прекратить бизнес в России
. Решение изначально было временным — оно действует до конца года. В утвержденный министерством список попали более 50 категорий, в том числе автомобили зарубежных марок (таких как Volkswagen
, Skoda
, BMW
, Toyota
), электроника вроде Apple
, Samsung
и Sony, бытовая техника от Siemens
и Dyson и игровые приставки (Xbox и PlayStation).
В начале июля Мантуров говорил в интервью РИА Новости, что России удалось преодолеть острую фазу шока из-за ограничений на импорт. По его словам, при дальнейшей стабилизации ситуации в экономике и промышленности усилия властей будут смещаться с либерализации импорта на поддержку российского производства.