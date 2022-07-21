https://ria.ru/20220721/gidrouzel-1803935729.html

Власти Омской области выбрали подрядчика для достройки гидроузла на Иртыше

Власти Омской области выбрали подрядчика для достройки гидроузла на Иртыше - РИА Новости, 21.07.2022

Власти Омской области выбрали подрядчика для достройки гидроузла на Иртыше

Власти Омской области заключили контракт на 4,6 миллиарда рублей с компанией-подрядчиком на выполнение работ по строительству Красногорского водоподъемного... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:43

2022-07-21T08:43

2022-07-21T08:43

омская область

экономика

омская область

александр бурков

виктория абрамченко

иртыш (река)

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ОМСК, 21 июл – РИА Новости. Власти Омской области заключили контракт на 4,6 миллиарда рублей с компанией-подрядчиком на выполнение работ по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, сообщает в четверг облправительство."Контракт на выполнение работ 19 июля заключили с подрядной организацией ООО "МежРегионСтрой". Сумма контракта составляет 4,6 миллиарда рублей. С учетом специфики подготовительного периода (устройство системы водопонижения), который влияет на основные работы, приступить к строительно-монтажным работам планируется до 1 августа", - говорится в сообщении.Власти пояснили, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет 53%: частично построена левобережная земляная плотина, подводящие и отводящие каналы левобережной земляной плотины, левобережная водосливная плотина, центральная земляная плотина с площадками, судоходный шлюз, инспекционные дороги нижнего и верхнего бьефа."В очередной раз хочу отметить внимание к Омской области со стороны федерального центра, которой помог региону разморозить стройку и вернуться к реализации этого крупнейшего инфраструктурного проекта. От него зависит качество жизни омичей, благополучие города и бесперебойная работа транспортного комплекса. Перед подрядчиком стоит непростая задача — достроить пусковой комплекс. Ввод сооружений первого этапа намечен на 2025 год", - отметил губернатор Омской области Александр Бурков.Замредседателя правительства Омской области, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев подчеркнул, что необходимость строительства этого объекта обозначена в Водной стратегии РФ, где Омская область отнесена к регионам, испытывающим дефицит водных ресурсов. Он отметил, что благодаря поддержке вице-премьера Виктории Абрамченко статус Красногорского гидроузла с долгостроя сменился на крупнейший инфраструктурный проект региона.Уровень воды в Иртыше снижается последние несколько десятилетий. Сказывается климат, ставший более засушливым, а также большой объем потребления воды в соседних странах – Китае и Казахстане. Для решения "водного вопроса" в 2011 году под Омском в районе Красная горка началось строительство гидроузла. Объект должен был быть закончен уже в 2016 году, однако был приостановлен из-за отсутствия финансирования. По окончании работ в Омской области появится плотина длиной почти 700 метров позволит гарантированно удерживать воду на необходимом уровне даже при возможном увеличении отбора иртышской воды в соседних странах.

https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html

https://ria.ru/20220623/blagoustroystvo-1797552815.html

омская область

иртыш (река)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, омская область, александр бурков, виктория абрамченко, иртыш (река)