https://ria.ru/20220721/gid-1803978571.html

"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида

"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида - РИА Новости, 21.07.2022

"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида

В каком городе сложнее всего проводить экскурсии, как отбиться от "зайцев" и кого можно считать профессиональным гидом.

2022-07-21T12:00

2022-07-21T12:00

2022-07-21T12:17

бери и делай

подкаст

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"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида В каком городе сложнее всего проводить экскурсии, как отбиться от "зайцев" и кого можно считать профессиональным гидом. На какие ухищрения приходится идти, чтобы провести экскурсию в зарубежных странах, и почему вас могут выгнать из музея - рассказывает победитель конкурса "Московский гид" и один из лучших экскурсоводов страны по версии Русского географического общества Георгий Макеев. audio/mpeg

"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида В каком городе сложнее всего проводить экскурсии, как отбиться от "зайцев" и кого можно считать профессиональным гидом. На какие ухищрения приходится идти, чтобы провести экскурсию в зарубежных странах, и почему вас могут выгнать из музея - рассказывает победитель конкурса "Московский гид" и один из лучших экскурсоводов страны по версии Русского географического общества Георгий Макеев. audio/mpeg

На какие ухищрения приходится идти, чтобы провести экскурсию в зарубежных странах, и почему вас могут выгнать из музея - рассказывает победитель конкурса "Московский гид" и один из лучших экскурсоводов по версии Русского географического общества Георгий Макеев.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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