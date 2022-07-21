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"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида
"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида - РИА Новости, 21.07.2022
"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида
В каком городе сложнее всего проводить экскурсии, как отбиться от "зайцев" и кого можно считать профессиональным гидом.
2022-07-21T12:00
2022-07-21T12:00
2022-07-21T12:17
бери и делай
подкаст
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"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида
В каком городе сложнее всего проводить экскурсии, как отбиться от "зайцев" и кого можно считать профессиональным гидом. На какие ухищрения приходится идти, чтобы провести экскурсию в зарубежных странах, и почему вас могут выгнать из музея - рассказывает победитель конкурса "Московский гид" и один из лучших экскурсоводов страны по версии Русского географического общества Георгий Макеев.
audio/mpeg
"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида
В каком городе сложнее всего проводить экскурсии, как отбиться от "зайцев" и кого можно считать профессиональным гидом. На какие ухищрения приходится идти, чтобы провести экскурсию в зарубежных странах, и почему вас могут выгнать из музея - рассказывает победитель конкурса "Московский гид" и один из лучших экскурсоводов страны по версии Русского географического общества Георгий Макеев.
audio/mpeg
На какие ухищрения приходится идти, чтобы провести экскурсию в зарубежных странах, и почему вас могут выгнать из музея - рассказывает победитель конкурса "Московский гид" и один из лучших экскурсоводов по версии Русского географического общества Георгий Макеев.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
12:00 21.07.2022 (обновлено: 12:17 21.07.2022)
"Экскурсоводы-зануды – это стереотип". Можно ли жить на зарплату гида
В каком городе сложнее всего проводить экскурсии, как отбиться от "зайцев" и кого можно считать профессиональным гидом.