https://ria.ru/20220721/germaniya-1804140342.html

Турбина "Северного потока" застряла при транзите в Германии, сообщили СМИ

Турбина "Северного потока" застряла при транзите в Германии, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.07.2022

Турбина "Северного потока" застряла при транзите в Германии, сообщили СМИ

Транспортируемая из Канады турбина для газопровода "Северный поток" застряла при транзите в Германии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:40

2022-07-21T20:40

2022-07-21T22:27

северный поток

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в мире

газпром

siemens

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владимир путин

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Транспортируемая из Канады турбина для газопровода "Северный поток" застряла при транзите в Германии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.Как утверждает издание, причиной произошедшего стало якобы отсутствие разрешения со стороны России на транспортировку турбины. Отмечается, что ее возвращение может занять несколько дней или недель. Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о прибытии судна с турбиной в Германию. По его словам, о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту.С 11 по 21 июля "Северный поток" останавливали для проведения профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. В некоторых европейских странах выражали опасения, что после их окончания поставки не возобновятся.При этом в середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В начале июля проблему удалось решить — Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и планирует выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803984754.html

https://ria.ru/20220721/gazoprovod-1804001084.html

https://ria.ru/20220630/politika-1799088990.html

германия

канада

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северный поток, германия, в мире, газпром, siemens, канада, россия, владимир путин, роберт хабек