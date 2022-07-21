Рейтинг@Mail.ru
СМИ: немцы стали реже мыться - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/germaniya-1803925810.html
СМИ: немцы стали реже мыться
СМИ: немцы стали реже мыться - РИА Новости, 21.07.2022
СМИ: немцы стали реже мыться
Более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее, сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T05:26
2022-07-21T05:26
в мире
германия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570096835_0:636:2000:1761_1920x0_80_0_0_d969ed0be14ebba89f5d271880d27c2a.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее, сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA."Призывы светофорной коалиции ("красные" социал-демократы, "желтые" либералы и "зеленые") к экономии произвели впечатление на немцев!" – говорится в материале. Так, 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, в то время как 35% "не подвергли свое поведение в душевой политически необходимым переменам".При этом в первых рядах "меньше моющихся" стоят избиратели "зеленых": 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, чем до введения санкций против России, еще столько же стали реже мыться. В других группах избирателей лишь 9-18% моются на данный момент реже и меньшее время, чем ранее."А вот избиратели "Левых" и "Альтернативы для Германии" ведут себя ужасно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время. Их результат: лишь 28-29% из них стали обращаться с водой более экономно против 37-45% в среднем по стране", - сетует автор материала.По результатам опроса, почти каждый второй немец (45%) принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период "зимы без русского газа", при этом 44% жителей Германии намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию.Как ранее сообщили немецкие СМИ, правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил в воскресенье, что уровень заполненности газохранилищ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html
https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570096835_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_6f0a11da99a81ee0c9445a262b7719f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, украина
05:26 21.07.2022
 
СМИ: немцы стали реже мыться

Bild: 62% жителей Германии стали мыться реже и быстрее

© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка в душе
Девушка в душе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка в душе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее, сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA.
"Призывы светофорной коалиции ("красные" социал-демократы, "желтые" либералы и "зеленые") к экономии произвели впечатление на немцев!" – говорится в материале. Так, 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, в то время как 35% "не подвергли свое поведение в душевой политически необходимым переменам".
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:33
Европа собралась впервые провести зиму без российского газа
При этом в первых рядах "меньше моющихся" стоят избиратели "зеленых": 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, чем до введения санкций против России, еще столько же стали реже мыться. В других группах избирателей лишь 9-18% моются на данный момент реже и меньшее время, чем ранее.
"А вот избиратели "Левых" и "Альтернативы для Германии" ведут себя ужасно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время. Их результат: лишь 28-29% из них стали обращаться с водой более экономно против 37-45% в среднем по стране", - сетует автор материала.
По результатам опроса, почти каждый второй немец (45%) принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период "зимы без русского газа", при этом 44% жителей Германии намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию.
Как ранее сообщили немецкие СМИ, правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил в воскресенье, что уровень заполненности газохранилищ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Компрессорная станция Портовая газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 04:30
Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока"
 
В миреГерманияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала