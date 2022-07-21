https://ria.ru/20220721/germaniya-1803925810.html
СМИ: немцы стали реже мыться
СМИ: немцы стали реже мыться - РИА Новости, 21.07.2022
СМИ: немцы стали реже мыться
Более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее, сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T05:26
2022-07-21T05:26
2022-07-21T05:26
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германия
россия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее, сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA."Призывы светофорной коалиции ("красные" социал-демократы, "желтые" либералы и "зеленые") к экономии произвели впечатление на немцев!" – говорится в материале. Так, 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, в то время как 35% "не подвергли свое поведение в душевой политически необходимым переменам".При этом в первых рядах "меньше моющихся" стоят избиратели "зеленых": 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, чем до введения санкций против России, еще столько же стали реже мыться. В других группах избирателей лишь 9-18% моются на данный момент реже и меньшее время, чем ранее."А вот избиратели "Левых" и "Альтернативы для Германии" ведут себя ужасно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время. Их результат: лишь 28-29% из них стали обращаться с водой более экономно против 37-45% в среднем по стране", - сетует автор материала.По результатам опроса, почти каждый второй немец (45%) принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период "зимы без русского газа", при этом 44% жителей Германии намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию.Как ранее сообщили немецкие СМИ, правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил в воскресенье, что уровень заполненности газохранилищ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220720/gaz-1803741211.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, германия, россия, украина
СМИ: немцы стали реже мыться
Bild: 62% жителей Германии стали мыться реже и быстрее
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее, сообщает
газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA.
"Призывы светофорной коалиции ("красные" социал-демократы, "желтые" либералы и "зеленые") к экономии произвели впечатление на немцев!" – говорится в материале. Так, 62% жителей Германии
стали экономить воду при посещении ванной, в то время как 35% "не подвергли свое поведение в душевой политически необходимым переменам".
При этом в первых рядах "меньше моющихся" стоят избиратели "зеленых": 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, чем до введения санкций против России
, еще столько же стали реже мыться. В других группах избирателей лишь 9-18% моются на данный момент реже и меньшее время, чем ранее.
"А вот избиратели "Левых" и "Альтернативы для Германии" ведут себя ужасно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время. Их результат: лишь 28-29% из них стали обращаться с водой более экономно против 37-45% в среднем по стране", - сетует автор материала.
По результатам опроса, почти каждый второй немец (45%) принял меры к тому, чтобы своими средствами согреться в период "зимы без русского газа", при этом 44% жителей Германии намерены принять участие в демонстрациях против высоких цен на энергию.
Как ранее сообщили немецкие СМИ, правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что, в свою очередь, может привести к трехкратному росту цен на него. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил в воскресенье, что уровень заполненности газохранилищ недостаточен, чтобы пройти зимний сезон без российского газа. Вместе с тем он отметил, что ни при каком сценарии Германия не останется без газа.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>