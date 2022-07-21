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Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия - РИА Новости, 21.07.2022
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Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия
Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия - РИА Новости, 21.07.2022
Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия
Назначение нового генпрокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:41
2022-07-21T17:41
в мире
ирина венедиктова
давид арахамия
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Назначение нового генпрокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Ранее украинский парламент проголосовал за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора и Ивана Баканова – с должности главы СБУ. Арахамия заявил, что в ближайшее время ожидается назначение Венедиктовой на должность на дипломатическом фронте.Он призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры "завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок".
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в мире, ирина венедиктова, давид арахамия, генеральная прокуратура украины
17:41 21.07.2022
 
Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия

Арахамия: назначение нового генпрокурора Украины планируется в ближайшие десять дней

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Назначение нового генпрокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Ранее украинский парламент проголосовал за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора и Ивана Баканова – с должности главы СБУ. Арахамия заявил, что в ближайшее время ожидается назначение Венедиктовой на должность на дипломатическом фронте.
"В ближайшие 10 дней ждем назначения нового генерального прокурора. Его первой и самой главной задачей должно стать назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как этого требует президент Украины", - написал Арахамия в Telegram-канале.
Он призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры "завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок".
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 18:29
Зеленский уволил Венедиктову с должности генпрокурора Украины
 
В миреИрина ВенедиктоваДавид АрахамияГенеральная прокуратура Украины
 
 
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