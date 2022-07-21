https://ria.ru/20220721/genprokuror-1804098406.html

Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия

Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия - РИА Новости, 21.07.2022

Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия

Назначение нового генпрокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:41

2022-07-21T17:41

2022-07-21T17:41

в мире

ирина венедиктова

давид арахамия

генеральная прокуратура украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620092_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3de0856317a15c6989827f8bee160f8d.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Назначение нового генпрокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Ранее украинский парламент проголосовал за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора и Ивана Баканова – с должности главы СБУ. Арахамия заявил, что в ближайшее время ожидается назначение Венедиктовой на должность на дипломатическом фронте.Он призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры "завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок".

https://ria.ru/20220719/venediktova-1803534383.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирина венедиктова, давид арахамия, генеральная прокуратура украины