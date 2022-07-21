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Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия
Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия - РИА Новости, 21.07.2022
Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия
Назначение нового генпрокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:41
2022-07-21T17:41
2022-07-21T17:41
в мире
ирина венедиктова
давид арахамия
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Назначение нового генпрокурора Украины ожидается в ближайшие 10 дней, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Ранее украинский парламент проголосовал за увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора и Ивана Баканова – с должности главы СБУ. Арахамия заявил, что в ближайшее время ожидается назначение Венедиктовой на должность на дипломатическом фронте.Он призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры "завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок".
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в мире, ирина венедиктова, давид арахамия, генеральная прокуратура украины
Нового генпрокурора Украины назначат в течение десяти дней, заявил Арахамия
Арахамия: назначение нового генпрокурора Украины планируется в ближайшие десять дней