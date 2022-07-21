https://ria.ru/20220721/general-1803986629.html
В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала
В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала - РИА Новости, 21.07.2022
В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала
В подъезде одного из домов в центре Москвы нашли мертвым отставного генерала силового ведомства, рассказали РИА Новости источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:37
2022-07-21T12:37
2022-07-21T13:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подъезде одного из домов в центре Москвы нашли мертвым отставного генерала силового ведомства, рассказали РИА Новости источники в правоохранительных органах. По их сведениям, речь идет о Евгении Лобачеве, 1946 года рождения."Его тело было обнаружено на лестничной клетке дома в центре Москвы. Предварительно, мужчина покончил с собой", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что накануне супруга и родственница генерала заявили в полицию о его исчезновении. В тот день, по словам жены, Лобачев жаловался на недомогание. Другой источник добавил, что у погибшего были значительные долги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
12:37 21.07.2022 (обновлено: 13:50 21.07.2022)
В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала
В центре Москвы в подъезде нашли мертвым отставного генерала Лобачева
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подъезде одного из домов в центре Москвы нашли мертвым отставного генерала силового ведомства, рассказали РИА Новости источники в правоохранительных органах.
По их сведениям, речь идет о Евгении Лобачеве, 1946 года рождения.
"Его тело было обнаружено на лестничной клетке дома в центре Москвы
. Предварительно, мужчина покончил с собой", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что накануне супруга и родственница генерала заявили в полицию о его исчезновении. В тот день, по словам жены, Лобачев жаловался на недомогание. Другой источник добавил, что у погибшего были значительные долги.