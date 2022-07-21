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В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала - РИА Новости, 21.07.2022
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В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала
В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала - РИА Новости, 21.07.2022
В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала
В подъезде одного из домов в центре Москвы нашли мертвым отставного генерала силового ведомства, рассказали РИА Новости источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:37
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происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подъезде одного из домов в центре Москвы нашли мертвым отставного генерала силового ведомства, рассказали РИА Новости источники в правоохранительных органах. По их сведениям, речь идет о Евгении Лобачеве, 1946 года рождения."Его тело было обнаружено на лестничной клетке дома в центре Москвы. Предварительно, мужчина покончил с собой", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что накануне супруга и родственница генерала заявили в полицию о его исчезновении. В тот день, по словам жены, Лобачев жаловался на недомогание. Другой источник добавил, что у погибшего были значительные долги.
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происшествия, москва
12:37 21.07.2022 (обновлено: 13:50 21.07.2022)
 
В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала

В центре Москвы в подъезде нашли мертвым отставного генерала Лобачева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подъезде одного из домов в центре Москвы нашли мертвым отставного генерала силового ведомства, рассказали РИА Новости источники в правоохранительных органах.
По их сведениям, речь идет о Евгении Лобачеве, 1946 года рождения.
"Его тело было обнаружено на лестничной клетке дома в центре Москвы. Предварительно, мужчина покончил с собой", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что накануне супруга и родственница генерала заявили в полицию о его исчезновении. В тот день, по словам жены, Лобачев жаловался на недомогание. Другой источник добавил, что у погибшего были значительные долги.
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