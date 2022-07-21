https://ria.ru/20220721/general-1803986629.html

В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала

В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала - РИА Новости, 21.07.2022

В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала

В подъезде одного из домов в центре Москвы нашли мертвым отставного генерала силового ведомства, рассказали РИА Новости источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:37

2022-07-21T12:37

2022-07-21T13:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подъезде одного из домов в центре Москвы нашли мертвым отставного генерала силового ведомства, рассказали РИА Новости источники в правоохранительных органах. По их сведениям, речь идет о Евгении Лобачеве, 1946 года рождения."Его тело было обнаружено на лестничной клетке дома в центре Москвы. Предварительно, мужчина покончил с собой", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что накануне супруга и родственница генерала заявили в полицию о его исчезновении. В тот день, по словам жены, Лобачев жаловался на недомогание. Другой источник добавил, что у погибшего были значительные долги.

https://ria.ru/20220615/sotskov-1795539703.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва