https://ria.ru/20220721/gazifikatsiya-1804103444.html

В Ивановской области к 2025 году газифицируют 179 населенных пунктов

В Ивановской области к 2025 году газифицируют 179 населенных пунктов - РИА Новости, 21.07.2022

В Ивановской области к 2025 году газифицируют 179 населенных пунктов

В Ивановской области в рамках программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы природный газ подведут к 179 населенным пунктам в 17 районах... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:01

2022-07-21T18:01

2022-07-21T18:01

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

палехский район

юрьевец

газпром

жкх

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ИВАНОВО, 21 июл – РИА Новости. В Ивановской области в рамках программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы природный газ подведут к 179 населенным пунктам в 17 районах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Планы по газификации региона подтвердили в компании Газпром. В рамках программы к природному газу впервые подключат почти 14 тысяч домовладений", – сказал собеседник агентства.По его словам, в этом году начнут строительство и продолжат работы по 14 объектам протяженностью 363,54 километра. Газопроводы строятся в Кинешемском, Фурмановском, Тейковском, Комсомольском, Заволжском, Приволжском, Юрьевецком, Лухском и Палехском районах.Также запланировано начало газификации Лухского и Пестяковского районов, сейчас к ним природный газ не подведен. К началу отопительного сезона этого года к голубому топливу подключат первые улицы города Юрьевец – еще одного крупного населенного пункта области, где пока газа нет.Губернатор области Станислав Воскресенский отметил, что появление в населенных пунктах природного газа меняет качество жизни в лучшую сторону. "Все объекты, которые запланированы в рамках программы газификации региона на 2021-2025 годы, ведутся в графике, четко по плану", – процитировали в пресс-службе Воскресенского.

https://ria.ru/20220718/gazifikatsiya-1803152401.html

ивановская область

палехский район

юрьевец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, палехский район, юрьевец, газпром, жкх