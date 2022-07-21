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Новак и глава МИД Венгрии обсудили поставки природного газа

Новак и глава МИД Венгрии обсудили поставки природного газа - РИА Новости, 21.07.2022

Новак и глава МИД Венгрии обсудили поставки природного газа

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поставки российского природного газа и сотрудничество по мирному атому, говорится в РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:42

2022-07-21T20:42

2022-07-21T21:28

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поставки российского природного газа и сотрудничество по мирному атому, говорится в релизе правительства России.Обсуждения состоялись в ходе встречи сторон в четверг в Москве. "Обсуждалось сотрудничество по ряду направлений, в том числе поставки природного газа, а также в области энергии мирного атома", - говорится в сообщении.Также Сийярто встретился в этот четверг с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации.На прошлой неделе правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.В свою очередь, на встрече Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также прошедшей в этот четверг, обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, москва, александр новак, денис мантуров, сергей лавров, аэс "пакш", санкции в отношении россии, россия, венгрия