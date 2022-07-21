20:42 21.07.2022 (обновлено: 21:28 21.07.2022)
Новак и глава МИД Венгрии обсудили поставки природного газа
Новак обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто поставки газа и сотрудничество по мирному атому
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поставки российского природного газа и сотрудничество по мирному атому, говорится в релизе правительства России.
Обсуждения состоялись в ходе встречи сторон в четверг в Москве. "Обсуждалось сотрудничество по ряду направлений, в том числе поставки природного газа, а также в области энергии мирного атома", - говорится в сообщении.
"Сегодня достаточно сложная политическая ситуация, но мы по достоинству ценим позицию венгерского правительства, которое последовательно отстаивает свои национальные интересы. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, в том числе в области энергетики", – подчеркнул Новак.
Также Сийярто встретился в этот четверг с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации.
На прошлой неделе правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
В свою очередь, на встрече Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также прошедшей в этот четверг, обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена.