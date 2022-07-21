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Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа - РИА Новости, 21.07.2022
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Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа
Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа - РИА Новости, 21.07.2022
Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа
Греция не согласна с предложением Еврокомиссии о 15-процентном сокращении использования природного газа, сообщил официальный представитель правительства Яннис... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:38
2022-07-21T16:39
греция
еврокомиссия
евросоюз
в мире
природный газ
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АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Греция не согласна с предложением Еврокомиссии о 15-процентном сокращении использования природного газа, сообщил официальный представитель правительства Яннис Иконому на брифинге в четверг.Журналисты спросил, насколько вероятны в качестве последней меры веерные отключения электроэнергии в домашних хозяйствах и на предприятиях и если эта конкретная мера будет активирована, есть ли прогноз относительно ее влияния на экономику."Мы делаем все возможное, чтобы не потребовалось выполнять такие рекомендации. Ориентация правительства, обработка сценариев, меры и инициативы, которые мы предпринимаем, направлены на то, чтобы не было сбоев в цепочке поставок", - сказал Иконому."И хочу сказать, что правительство Греции в принципе не согласно с предложением Комиссии о сокращении на 15% использования природного газа. Мы представили ряд предложений как по цене, то есть финансовой составляющей природного газа, так и по поставкам. И мы будем придерживаться этих предложений", - сказал представитель кабмина.По его словам, эти предложения могут обеспечить существенные и важные решения для преодоления энергетического кризиса в европейских государствах.Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
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греция, еврокомиссия, евросоюз, в мире, природный газ
16:38 21.07.2022 (обновлено: 16:39 21.07.2022)
 
Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа

Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа на 15 процентов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Греция не согласна с предложением Еврокомиссии о 15-процентном сокращении использования природного газа, сообщил официальный представитель правительства Яннис Иконому на брифинге в четверг.
Журналисты спросил, насколько вероятны в качестве последней меры веерные отключения электроэнергии в домашних хозяйствах и на предприятиях и если эта конкретная мера будет активирована, есть ли прогноз относительно ее влияния на экономику.
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"Мы делаем все возможное, чтобы не потребовалось выполнять такие рекомендации. Ориентация правительства, обработка сценариев, меры и инициативы, которые мы предпринимаем, направлены на то, чтобы не было сбоев в цепочке поставок", - сказал Иконому.
"И хочу сказать, что правительство Греции в принципе не согласно с предложением Комиссии о сокращении на 15% использования природного газа. Мы представили ряд предложений как по цене, то есть финансовой составляющей природного газа, так и по поставкам. И мы будем придерживаться этих предложений", - сказал представитель кабмина.
По его словам, эти предложения могут обеспечить существенные и важные решения для преодоления энергетического кризиса в европейских государствах.
Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
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