https://ria.ru/20220721/gaz-1804075634.html

Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа

Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа - РИА Новости, 21.07.2022

Греция не согласилась с предложением ЕК сократить использование газа

Греция не согласна с предложением Еврокомиссии о 15-процентном сокращении использования природного газа, сообщил официальный представитель правительства Яннис... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:38

2022-07-21T16:38

2022-07-21T16:39

греция

еврокомиссия

евросоюз

в мире

природный газ

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АФИНЫ, 21 июл - РИА Новости. Греция не согласна с предложением Еврокомиссии о 15-процентном сокращении использования природного газа, сообщил официальный представитель правительства Яннис Иконому на брифинге в четверг.Журналисты спросил, насколько вероятны в качестве последней меры веерные отключения электроэнергии в домашних хозяйствах и на предприятиях и если эта конкретная мера будет активирована, есть ли прогноз относительно ее влияния на экономику."Мы делаем все возможное, чтобы не потребовалось выполнять такие рекомендации. Ориентация правительства, обработка сценариев, меры и инициативы, которые мы предпринимаем, направлены на то, чтобы не было сбоев в цепочке поставок", - сказал Иконому."И хочу сказать, что правительство Греции в принципе не согласно с предложением Комиссии о сокращении на 15% использования природного газа. Мы представили ряд предложений как по цене, то есть финансовой составляющей природного газа, так и по поставкам. И мы будем придерживаться этих предложений", - сказал представитель кабмина.По его словам, эти предложения могут обеспечить существенные и важные решения для преодоления энергетического кризиса в европейских государствах.Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.

https://ria.ru/20220721/gaz-1804000608.html

https://ria.ru/20220721/gazoprovod-1804001084.html

греция

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

греция, еврокомиссия, евросоюз, в мире, природный газ