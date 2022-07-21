https://ria.ru/20220721/gaz-1804068362.html

В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ

В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ - РИА Новости, 21.07.2022

В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ

Протестующие против роста цен жители Гагаузской автономии Молдавии подготовили обращение руководству России и компании "Газпром", в котором просят пересмотреть... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:17

2022-07-21T16:17

2022-07-21T16:17

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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Протестующие против роста цен жители Гагаузской автономии Молдавии подготовили обращение руководству России и компании "Газпром", в котором просят пересмотреть цены на поставляемый в республику газ, сообщил в четверг РИА Новости общественный деятель Вулканештского района Вадим Шиник.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.В минувшее воскресенье жители трех населенных пунктов автономии вышли на протесты против роста цен. Акции были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местного парламента) Гагаузии."Мы объявили сбор подписей по всей Гагаузии в поддержку резолюции, которую отправим руководству России и компании "Газпром". Мы просим пересмотреть стоимость газа для Молдавии или рассмотреть вопрос обеспечения природным газом по приемлемым ценам жителей автономии", - сказал Шиник.Общественный деятель добавил, что он и другие организаторы протестов в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах обратились также в парламент Молдавии, администрацию президента, в правительство с призывом начать переговоры с Москвой о пересмотре цены на газ.Общественник подчеркнул, что протестная акция не носит политического характера, требования сугубо экономические и социальные. "Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен, на жителей Гагаузии это легло непосильным бременем. Наши протесты не политические, это крик души! Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения", - подытожил Шиник.Ранее в Гагаузии прошли протесты автомобилистов, которые выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Они обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку на акциз на бензин и топливо, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин и топливо. Манифестанты отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803992045.html

https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, гагаузия, молдавия, россия, таможенный союз, газпром