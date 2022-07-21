Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/gaz-1804068362.html
В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ
В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ - РИА Новости, 21.07.2022
В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ
Протестующие против роста цен жители Гагаузской автономии Молдавии подготовили обращение руководству России и компании "Газпром", в котором просят пересмотреть... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:17
2022-07-21T16:17
в мире
жкх
гагаузия
молдавия
россия
таможенный союз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780439579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_46bad4672b32707a0a7f718286da55db.jpg
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Протестующие против роста цен жители Гагаузской автономии Молдавии подготовили обращение руководству России и компании "Газпром", в котором просят пересмотреть цены на поставляемый в республику газ, сообщил в четверг РИА Новости общественный деятель Вулканештского района Вадим Шиник.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.В минувшее воскресенье жители трех населенных пунктов автономии вышли на протесты против роста цен. Акции были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местного парламента) Гагаузии."Мы объявили сбор подписей по всей Гагаузии в поддержку резолюции, которую отправим руководству России и компании "Газпром". Мы просим пересмотреть стоимость газа для Молдавии или рассмотреть вопрос обеспечения природным газом по приемлемым ценам жителей автономии", - сказал Шиник.Общественный деятель добавил, что он и другие организаторы протестов в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах обратились также в парламент Молдавии, администрацию президента, в правительство с призывом начать переговоры с Москвой о пересмотре цены на газ.Общественник подчеркнул, что протестная акция не носит политического характера, требования сугубо экономические и социальные. "Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен, на жителей Гагаузии это легло непосильным бременем. Наши протесты не политические, это крик души! Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения", - подытожил Шиник.Ранее в Гагаузии прошли протесты автомобилистов, которые выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Они обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку на акциз на бензин и топливо, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин и топливо. Манифестанты отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.
https://ria.ru/20220721/gaz-1803992045.html
https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780439579_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed9ce37e69f9a234f4cd41ba45bc96dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, гагаузия, молдавия, россия, таможенный союз, газпром
16:17 21.07.2022
 
В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ

Жители протестующей Гагаузии просят власти России и "Газпрома" пересмотреть цену на газ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Протестующие против роста цен жители Гагаузской автономии Молдавии подготовили обращение руководству России и компании "Газпром", в котором просят пересмотреть цены на поставляемый в республику газ, сообщил в четверг РИА Новости общественный деятель Вулканештского района Вадим Шиник.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 12:59
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа
В минувшее воскресенье жители трех населенных пунктов автономии вышли на протесты против роста цен. Акции были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местного парламента) Гагаузии.
"Мы объявили сбор подписей по всей Гагаузии в поддержку резолюции, которую отправим руководству России и компании "Газпром". Мы просим пересмотреть стоимость газа для Молдавии или рассмотреть вопрос обеспечения природным газом по приемлемым ценам жителей автономии", - сказал Шиник.
Общественный деятель добавил, что он и другие организаторы протестов в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах обратились также в парламент Молдавии, администрацию президента, в правительство с призывом начать переговоры с Москвой о пересмотре цены на газ.
"Жители автономии рассчитывают, что центральные власти отреагируют на их требования. В противном случае оставляем за собой право блокировать работу госструктур", - сказал он.
Общественник подчеркнул, что протестная акция не носит политического характера, требования сугубо экономические и социальные. "Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен, на жителей Гагаузии это легло непосильным бременем. Наши протесты не политические, это крик души! Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения", - подытожил Шиник.
Ранее в Гагаузии прошли протесты автомобилистов, которые выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Они обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку на акциз на бензин и топливо, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин и топливо. Манифестанты отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 10:39
В Германии предупредили о нехватке газа на зиму без поставок из России
 
В миреЖКХГагаузияМолдавияРоссияТаможенный союзГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала