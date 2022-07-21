В Гагаузии попросили руководство России пересмотреть цену на газ
Жители протестующей Гагаузии просят власти России и "Газпрома" пересмотреть цену на газ
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае
Компрессорная станция "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Протестующие против роста цен жители Гагаузской автономии Молдавии подготовили обращение руководству России и компании "Газпром", в котором просят пересмотреть цены на поставляемый в республику газ, сообщил в четверг РИА Новости общественный деятель Вулканештского района Вадим Шиник.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
В минувшее воскресенье жители трех населенных пунктов автономии вышли на протесты против роста цен. Акции были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местного парламента) Гагаузии.
"Жители автономии рассчитывают, что центральные власти отреагируют на их требования. В противном случае оставляем за собой право блокировать работу госструктур", - сказал он.
Общественник подчеркнул, что протестная акция не носит политического характера, требования сугубо экономические и социальные. "Молдавия столкнулась с беспрецедентным ростом цен, на жителей Гагаузии это легло непосильным бременем. Наши протесты не политические, это крик души! Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения", - подытожил Шиник.
Ранее в Гагаузии прошли протесты автомобилистов, которые выразили возмущение в связи с ростом цен на горючее. Они обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку на акциз на бензин и топливо, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин и топливо. Манифестанты отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.