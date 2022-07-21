https://ria.ru/20220721/gaz-1804028020.html

Добыча газа в России в первом полугодии сократилась на пять процентов

Добыча газа в России в первом полугодии сократилась на пять процентов - РИА Новости, 21.07.2022

Добыча газа в России в первом полугодии сократилась на пять процентов

Добыча газа в России в первом полугодии сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:29

2022-07-21T14:29

2022-07-21T15:21

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

владимир путин

николай шульгинов

россия

природный газ

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Добыча газа в России в первом полугодии сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."По газу по известным причинам пока минус 5%", - сказал Шульгинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, говоря об итогах работы отраслей ТЭК в первом полугодии.Министр заметил, что отрасли ТЭК, несмотря на новые экономические реалии и с учетом адаптации к новым вызовам, показали хороший результат. "Внутренний рынок стабилен. Потребители обеспечиваются всеми видами энергоресурсов. Никаких проблем в поставках энергоресурсов в полном объеме нет", - подчеркнул Шульгинов.По данным Росстата, в 2021 году добыча природного газа в России выросла на 10,6% - до 662 миллиардов кубометров. Добыча газа в России в 2022 году может снизиться примерно на 4-5%, до 730-750 миллиардов кубометров, заявил в июне вице-премьер РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803994092.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, николай шульгинов, россия, природный газ