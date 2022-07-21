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Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента - РИА Новости, 21.07.2022
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Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента
Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента - РИА Новости, 21.07.2022
Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента
Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:22
2022-07-21T15:05
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
владимир путин
николай шульгинов
природный газ
газпром
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень закачки составляет 81% от целевого уровня, который мы должны достигнуть в ноябре", - сказал глава Минэнерго ходе доклада о работе отрасли и подготовке к осенне-зимнему периоду."Газпром" сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа - 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум - 852,4 миллиона кубометров в сутки.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, владимир путин, николай шульгинов, природный газ, газпром
14:22 21.07.2022 (обновлено: 15:05 21.07.2022)
 
Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента

Шульгинов: уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗнак газопровода
Знак газопровода - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень закачки составляет 81% от целевого уровня, который мы должны достигнуть в ноябре", - сказал глава Минэнерго ходе доклада о работе отрасли и подготовке к осенне-зимнему периоду.
"Газпром" сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа - 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум - 852,4 миллиона кубометров в сутки.
Дожимная компрессорная станция Харампурского месторождении ООО РН-Пурнефтегаз - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
14:29
Добыча газа в России в первом полугодии сократилась на пять процентов
 
ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияВладимир ПутинНиколай ШульгиновПриродный газГазпром
 
 
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