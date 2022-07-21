https://ria.ru/20220721/gaz-1804024846.html

Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента

Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента - РИА Новости, 21.07.2022

Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента

Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:22

2022-07-21T14:22

2022-07-21T15:05

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

владимир путин

николай шульгинов

природный газ

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149693/00/1496930004_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_85f0f7a41da3eed7c1da0f3c7b8b9df6.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень закачки составляет 81% от целевого уровня, который мы должны достигнуть в ноябре", - сказал глава Минэнерго ходе доклада о работе отрасли и подготовке к осенне-зимнему периоду."Газпром" сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа - 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум - 852,4 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220721/gaz-1804028020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, владимир путин, николай шульгинов, природный газ, газпром