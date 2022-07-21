https://ria.ru/20220721/gaz-1804024846.html
Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента
Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента - РИА Новости, 21.07.2022
Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента
Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:22
2022-07-21T14:22
2022-07-21T15:05
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
владимир путин
николай шульгинов
природный газ
газпром
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подземные хранилища газа в России заполнены на 81% от целевого уровня, который планируется достичь в ноябре, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."У нас не будет проблем с закачкой газа в подземные хранилища. Сегодня уровень закачки составляет 81% от целевого уровня, который мы должны достигнуть в ноябре", - сказал глава Минэнерго ходе доклада о работе отрасли и подготовке к осенне-зимнему периоду."Газпром" сообщал, что к зиме в российских ПХГ будет создан рекордный резерв газа - 72,662 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная производительность выйдет на новый максимум - 852,4 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220721/gaz-1804028020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, владимир путин, николай шульгинов, природный газ, газпром
14:22 21.07.2022 (обновлено: 15:05 21.07.2022)
Уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента
Шульгинов: уровень закачки газа в подземные хранилища в России достиг 81 процента