Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ идею ЕК по газу назвали посягательством на суверенитет стран ЕС - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/gaz-1804000608.html
В ФРГ идею ЕК по газу назвали посягательством на суверенитет стран ЕС
В ФРГ идею ЕК по газу назвали посягательством на суверенитет стран ЕС - РИА Новости, 21.07.2022
В ФРГ идею ЕК по газу назвали посягательством на суверенитет стран ЕС
Идея Еврокомиссии принуждать страны ЕС сокращать потребление газа является посягательством на их суверенитет, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:23
2022-07-21T13:23
в мире
германия
россия
европа
украина
евросоюз
еврокомиссия
солидарность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Идея Еврокомиссии принуждать страны ЕС сокращать потребление газа является посягательством на их суверенитет, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Норберт Кляйнвехтер.Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Однако если Еврокомиссия после консультаций с государствами союза объявит так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, снижение спроса на "голубое топливо" для всех государств союза станет обязательным. Какие санкции Комиссия предложит наложить на страны, не сумевшие сократить свое потребление, пока не известно. Государства-члены должны рассмотреть эти предложения 26 июля."Чрезвычайный план ЕК по сокращению спроса на газ… совершенно безответственен... Надо признать, что это пока только официальные рекомендации. Однако тот факт, что Еврокомиссия снова пытается получить больше полномочий, является безответственным. Никто об этом их не просил и не давал им на это полномочий", - сказал он РИА Новости.Депутат также добавил, что партия "Альтернатива для Германии" не согласна с планом Еврокомиссии и с тем, что она берет на себя ответственность за приоритизацию таких целей по экономии, поскольку страны-члены ЕС имеют разную потребность в энергоресурсах.По мнению Кляйнвехтера, безопасность снабжения граждан является главным приоритетом для государственной власти, а план Еврокомиссии и связанные с ними масштабные ограничения для промышленности и частных лиц неприемлемы и являются "серьезным посягательством" на суверенитет государств союза. "Солидарность", о которой постоянно говорит ЕС, не может зайти так далеко, чтобы "разумные в экономическом плане" страны-члены ЕС пострадали от тех, кто проводит неразумную политику, отметил он."Все страны-члены ЕС обязаны разработать собственные планы действий на случай чрезвычайной ситуации с газом. Их правительства также должны будут взять на себя ответственность, когда из-за неправильной политики закроются промышленные предприятия и миллионы людей потеряют работу", - добавил депутат.Эксперт отметил, что партия АдГ с самого начала кризиса предупреждала о последствиях санкций Европы на газ и нефть из России, подчеркивая их вред прежде всего для самой Европы."Европе нужно вернуться к стабильной торговле товарами и сырьем с Россией, а также обеспечить наше электроснабжение благодаря использованию безопасной и надежной атомной энергии", - считает он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220713/gaz-1802188511.html
https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html
https://ria.ru/20220720/gaz-1803661566.html
https://ria.ru/20220106/gaz-1766697351.html
https://ria.ru/20220718/zima-1803117302.html
германия
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001382_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_46ff3ac9074949b3f0fad6129ca85286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, европа, украина, евросоюз, еврокомиссия, солидарность, владимир путин
13:23 21.07.2022
 
В ФРГ идею ЕК по газу назвали посягательством на суверенитет стран ЕС

Депутат Кляйнвехтер: идея сокращения потребления газа посягает на суверенитет стран ЕС

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Идея Еврокомиссии принуждать страны ЕС сокращать потребление газа является посягательством на их суверенитет, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Норберт Кляйнвехтер.
Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Однако если Еврокомиссия после консультаций с государствами союза объявит так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, снижение спроса на "голубое топливо" для всех государств союза станет обязательным. Какие санкции Комиссия предложит наложить на страны, не сумевшие сократить свое потребление, пока не известно. Государства-члены должны рассмотреть эти предложения 26 июля.
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:08
Во Франции рассказали о риске нехватки газа, если Россия прекратит поставки
"Чрезвычайный план ЕК по сокращению спроса на газ… совершенно безответственен... Надо признать, что это пока только официальные рекомендации. Однако тот факт, что Еврокомиссия снова пытается получить больше полномочий, является безответственным. Никто об этом их не просил и не давал им на это полномочий", - сказал он РИА Новости.
Депутат также добавил, что партия "Альтернатива для Германии" не согласна с планом Еврокомиссии и с тем, что она берет на себя ответственность за приоритизацию таких целей по экономии, поскольку страны-члены ЕС имеют разную потребность в энергоресурсах.
Северный поток. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
09:30
Немцы словами о Путине поставили на место паниковавших из-за газа политиков
По мнению Кляйнвехтера, безопасность снабжения граждан является главным приоритетом для государственной власти, а план Еврокомиссии и связанные с ними масштабные ограничения для промышленности и частных лиц неприемлемы и являются "серьезным посягательством" на суверенитет государств союза. "Солидарность", о которой постоянно говорит ЕС, не может зайти так далеко, чтобы "разумные в экономическом плане" страны-члены ЕС пострадали от тех, кто проводит неразумную политику, отметил он.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 11:46
СМИ спрогнозировали, когда в Польше может закончиться газ
"Все страны-члены ЕС обязаны разработать собственные планы действий на случай чрезвычайной ситуации с газом. Их правительства также должны будут взять на себя ответственность, когда из-за неправильной политики закроются промышленные предприятия и миллионы людей потеряют работу", - добавил депутат.
Эксперт отметил, что партия АдГ с самого начала кризиса предупреждала о последствиях санкций Европы на газ и нефть из России, подчеркивая их вред прежде всего для самой Европы.
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 07:57
Эксперты назвали условие, при котором Европе хватит газа этой зимой
"Европе нужно вернуться к стабильной торговле товарами и сырьем с Россией, а также обеспечить наше электроснабжение благодаря использованию безопасной и надежной атомной энергии", - считает он.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Цены на топливо на автозаправочной станции в Мюнхене, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 06:22
Европейцев призвали готовиться к "зиме недовольства"
 
В миреГерманияРоссияЕвропаУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияСолидарностьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала