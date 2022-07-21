https://ria.ru/20220721/gaz-1804000608.html

В ФРГ идею ЕК по газу назвали посягательством на суверенитет стран ЕС

В ФРГ идею ЕК по газу назвали посягательством на суверенитет стран ЕС - РИА Новости, 21.07.2022

В ФРГ идею ЕК по газу назвали посягательством на суверенитет стран ЕС

Идея Еврокомиссии принуждать страны ЕС сокращать потребление газа является посягательством на их суверенитет, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:23

2022-07-21T13:23

2022-07-21T13:23

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Идея Еврокомиссии принуждать страны ЕС сокращать потребление газа является посягательством на их суверенитет, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Норберт Кляйнвехтер.Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ, который предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Однако если Еврокомиссия после консультаций с государствами союза объявит так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, снижение спроса на "голубое топливо" для всех государств союза станет обязательным. Какие санкции Комиссия предложит наложить на страны, не сумевшие сократить свое потребление, пока не известно. Государства-члены должны рассмотреть эти предложения 26 июля."Чрезвычайный план ЕК по сокращению спроса на газ… совершенно безответственен... Надо признать, что это пока только официальные рекомендации. Однако тот факт, что Еврокомиссия снова пытается получить больше полномочий, является безответственным. Никто об этом их не просил и не давал им на это полномочий", - сказал он РИА Новости.Депутат также добавил, что партия "Альтернатива для Германии" не согласна с планом Еврокомиссии и с тем, что она берет на себя ответственность за приоритизацию таких целей по экономии, поскольку страны-члены ЕС имеют разную потребность в энергоресурсах.По мнению Кляйнвехтера, безопасность снабжения граждан является главным приоритетом для государственной власти, а план Еврокомиссии и связанные с ними масштабные ограничения для промышленности и частных лиц неприемлемы и являются "серьезным посягательством" на суверенитет государств союза. "Солидарность", о которой постоянно говорит ЕС, не может зайти так далеко, чтобы "разумные в экономическом плане" страны-члены ЕС пострадали от тех, кто проводит неразумную политику, отметил он."Все страны-члены ЕС обязаны разработать собственные планы действий на случай чрезвычайной ситуации с газом. Их правительства также должны будут взять на себя ответственность, когда из-за неправильной политики закроются промышленные предприятия и миллионы людей потеряют работу", - добавил депутат.Эксперт отметил, что партия АдГ с самого начала кризиса предупреждала о последствиях санкций Европы на газ и нефть из России, подчеркивая их вред прежде всего для самой Европы."Европе нужно вернуться к стабильной торговле товарами и сырьем с Россией, а также обеспечить наше электроснабжение благодаря использованию безопасной и надежной атомной энергии", - считает он.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220713/gaz-1802188511.html

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https://ria.ru/20220106/gaz-1766697351.html

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в мире, германия, россия, европа, украина, евросоюз, еврокомиссия, солидарность, владимир путин