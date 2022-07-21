Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/gaz-1803994092.html
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа - РИА Новости, 21.07.2022
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа
Все технологические сложности с поставками российского газа проистекают от западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:05
2022-07-21T13:05
экономика
газпром
природный газ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все технологические сложности с поставками российского газа проистекают от западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский Союз. Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компрессионных станциях. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - заявил Песков журналистам.По его словам, именно эти ограничения являются причиной проблем европейцев, в то время как "Газпром" готов в полном объеме выполнять свои обязательства.
https://ria.ru/20220721/gaz-1803992045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, газпром, природный газ, россия
13:05 21.07.2022
 
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа

Песков: технологические сложности с поставками газа из России вызваны ограничениями Запада

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все технологические сложности с поставками российского газа проистекают от западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский Союз. Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компрессионных станциях. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - заявил Песков журналистам.
По его словам, именно эти ограничения являются причиной проблем европейцев, в то время как "Газпром" готов в полном объеме выполнять свои обязательства.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
12:59
Песков заявил, что Россия не использует газ для шантажа
 
ЭкономикаГазпромПриродный газРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала