https://ria.ru/20220721/gaz-1803994092.html

Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа

Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа - РИА Новости, 21.07.2022

Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа

Все технологические сложности с поставками российского газа проистекают от западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:05

2022-07-21T13:05

2022-07-21T13:05

экономика

газпром

природный газ

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все технологические сложности с поставками российского газа проистекают от западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский Союз. Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компрессионных станциях. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - заявил Песков журналистам.По его словам, именно эти ограничения являются причиной проблем европейцев, в то время как "Газпром" готов в полном объеме выполнять свои обязательства.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803992045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, природный газ, россия