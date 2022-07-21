https://ria.ru/20220721/gaz-1803994092.html
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа - РИА Новости, 21.07.2022
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа
Все технологические сложности с поставками российского газа проистекают от западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:05
2022-07-21T13:05
2022-07-21T13:05
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газпром
природный газ
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все технологические сложности с поставками российского газа проистекают от западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский Союз. Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компрессионных станциях. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - заявил Песков журналистам.По его словам, именно эти ограничения являются причиной проблем европейцев, в то время как "Газпром" готов в полном объеме выполнять свои обязательства.
https://ria.ru/20220721/gaz-1803992045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, природный газ, россия
Песков объяснил технологические сложности с поставками российского газа
Песков: технологические сложности с поставками газа из России вызваны ограничениями Запада
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все технологические сложности с поставками российского газа проистекают от западных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. Точнее не государства, а Европейский Союз. Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования, в том числе турбин, которые работают на компрессионных станциях. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание", - заявил Песков журналистам.
По его словам, именно эти ограничения являются причиной проблем европейцев, в то время как "Газпром" готов в полном объеме выполнять свои обязательства.