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Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением - РИА Новости, 21.07.2022
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Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением
Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением - РИА Новости, 21.07.2022
Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением
Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала облегчением возобновление поставок газа по газопроводу "Северный поток". РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:31
2022-07-21T12:31
экономика
европа
канада
газпром
siemens
северный поток
в мире
природный газ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала облегчением возобновление поставок газа по газопроводу "Северный поток"."Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом", - заявила Рибера в интервью испанкой радиостанции Cadena SER."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
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экономика, европа, канада, газпром, siemens, северный поток, в мире, природный газ, испания, россия
12:31 21.07.2022
 
Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением

Вице-премьер Испании Рибера назвала возобновление подачи по "Северному потоку" облегчением

© AFP 2022 / John McDougallТерминал газопровода "Северный поток" в Любмине
Терминал газопровода Северный поток в Любмине - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / John McDougall
Терминал газопровода "Северный поток" в Любмине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала облегчением возобновление поставок газа по газопроводу "Северный поток".
"Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом", - заявила Рибера в интервью испанкой радиостанции Cadena SER.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
Северный поток. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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