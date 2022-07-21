https://ria.ru/20220721/gaz-1803984754.html

Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением

Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением - РИА Новости, 21.07.2022

Вице-премьер Испании назвала подачу газа по "Северному потоку" облегчением

Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала облегчением возобновление поставок газа по газопроводу "Северный поток". РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:31

2022-07-21T12:31

2022-07-21T12:31

экономика

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канада

газпром

siemens

северный поток

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природный газ

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала облегчением возобновление поставок газа по газопроводу "Северный поток"."Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом", - заявила Рибера в интервью испанкой радиостанции Cadena SER."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.

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Владимир Лаврентьев

экономика, европа, канада, газпром, siemens, северный поток, в мире, природный газ, испания, россия