https://ria.ru/20220721/gaz-1803970324.html

Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40 процентов

Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40 процентов - РИА Новости, 21.07.2022

Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40 процентов

Uniper получает российский газ по "Северному потоку" в объеме 40% от его мощности до ремонтных работ, сообщил спикер немецкой энергетической компании. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:47

2022-07-21T11:47

2022-07-21T12:01

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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Uniper получает российский газ по "Северному потоку" в объеме 40% от его мощности до ремонтных работ, сообщил спикер немецкой энергетической компании."По состоянию на сегодняшнее утро Uniper получил 40% от заявленных объемов - это на том же уровне, что и до техобслуживания", - заявил пресс-секретарь организации в ответ на запрос РИА Новости."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора газотранспортной сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.

https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, россия, газпром, природный газ, германия, uniper, европа, северный поток, siemens, канада