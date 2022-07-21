https://ria.ru/20220721/gaz-1803970324.html
Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40 процентов
Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40 процентов - РИА Новости, 21.07.2022
Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40 процентов
Uniper получает российский газ по "Северному потоку" в объеме 40% от его мощности до ремонтных работ, сообщил спикер немецкой энергетической компании. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:47
2022-07-21T11:47
2022-07-21T12:01
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Uniper получает российский газ по "Северному потоку" в объеме 40% от его мощности до ремонтных работ, сообщил спикер немецкой энергетической компании."По состоянию на сегодняшнее утро Uniper получил 40% от заявленных объемов - это на том же уровне, что и до техобслуживания", - заявил пресс-секретарь организации в ответ на запрос РИА Новости."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора газотранспортной сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, в мире, россия, газпром, природный газ, германия, uniper, европа, северный поток, siemens, канада
11:47 21.07.2022 (обновлено: 12:01 21.07.2022)
Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40 процентов
Uniper подтвердила подачу газа по "Северному потоку" в объеме 40% от мощности до ремонта