09:55 21.07.2022 (обновлено: 10:34 21.07.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 42,2 миллиона кубов на 21 июля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота сотрудников компании АО "Газпром газораспределение"
Работа сотрудников компании АО "Газпром газораспределение" . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" - 42,2 миллиона кубометров на 21 июля, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 миллиона кубометров на 21 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.