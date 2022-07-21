09:49 21.07.2022 (обновлено: 10:36 21.07.2022)
"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа
ENI: "Газпром" сообщил, что в четверг увеличит поставки газа с 21 до 36 миллиона кубов
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
РИМ, 21 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" после возобновления подачи газа по "Северному потоку" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с четверга увеличит поставки газа с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров, говорится в сообщении итальянской компании.
"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 36 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 миллиона кубометров, которые осуществлялись в последние дни. Eni предоставит обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит "Газпром", - говорится в коммюнике.
"Северный поток", основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу, возобновил работу после планового техобслуживания - с 11 по 21 июля. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.