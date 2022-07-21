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"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа - РИА Новости, 21.07.2022
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"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа
"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа - РИА Новости, 21.07.2022
"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа
Российский "Газпром" после возобновления подачи газа по "Северному потоку" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с четверга увеличит поставки газа с... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:49
2022-07-21T10:36
в мире
италия
газпром
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экономика
eni
европа
канада
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" после возобновления подачи газа по "Северному потоку" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с четверга увеличит поставки газа с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров, говорится в сообщении итальянской компании.11 июля Eni сообщала, что "Газпром" проинформировал ее о снижении суточного объема поставок газа на 11 миллионов кубометров – с 32 миллиона до 21 миллиона кубометров."Северный поток", основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу, возобновил работу после планового техобслуживания - с 11 по 21 июля. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
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в мире, италия, газпром, природный газ, экономика, eni , европа, канада, siemens, северный поток
09:49 21.07.2022 (обновлено: 10:36 21.07.2022)
 
"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа

ENI: "Газпром" сообщил, что в четверг увеличит поставки газа с 21 до 36 миллиона кубов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" после возобновления подачи газа по "Северному потоку" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с четверга увеличит поставки газа с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров, говорится в сообщении итальянской компании.
"Газпром" сообщил, что сегодня поставит около 36 миллионов кубометров газа по сравнению с ежедневными поставками в объеме около 21 миллиона кубометров, которые осуществлялись в последние дни. Eni предоставит обновленную информацию в случае существенных изменений объемов поставок, о которых сообщит "Газпром", - говорится в коммюнике.
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11 июля Eni сообщала, что "Газпром" проинформировал ее о снижении суточного объема поставок газа на 11 миллионов кубометров – с 32 миллиона до 21 миллиона кубометров.
"Северный поток", основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу, возобновил работу после планового техобслуживания - с 11 по 21 июля. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.
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В миреИталияГазпромПриродный газЭкономикаEniЕвропаКанадаSiemensСеверный поток
 
 
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