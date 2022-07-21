https://ria.ru/20220721/gaz-1803945448.html

"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа

"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа - РИА Новости, 21.07.2022

"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа

Российский "Газпром" после возобновления подачи газа по "Северному потоку" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с четверга увеличит поставки газа с... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:49

2022-07-21T09:49

2022-07-21T10:36

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РИМ, 21 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" после возобновления подачи газа по "Северному потоку" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с четверга увеличит поставки газа с 21 миллиона до 36 миллионов кубометров, говорится в сообщении итальянской компании.11 июля Eni сообщала, что "Газпром" проинформировал ее о снижении суточного объема поставок газа на 11 миллионов кубометров – с 32 миллиона до 21 миллиона кубометров."Северный поток", основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу, возобновил работу после планового техобслуживания - с 11 по 21 июля. Исходя из данных от оператора - Nord Stream AG, прокачка после возобновления останется примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

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